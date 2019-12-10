Книжки для карантину: десять німецьких шедеврів в українському перекладі

10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

Патрік Зюскінд. "Парфуми"

Видавництва спочатку відхиляли рукопис. Згодом цей роман, перекладений 50-ма мовами, став бестселером. Патрік Зюскінд розкручує оповідь навколо одержимого антигероя, який ніде не почувається своїм і має особливий погляд на світ. Якщо ви хоч раз зустрінете цього божевільного генія парфумів із-під пера Зюскінда, то ще довго його не забудете. В Україні роман вийшов у видавництві "Фоліо" в 2016 році.