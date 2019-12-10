 Книжки для карантину: десять німецьких шедеврів в українському перекладі | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.05.2020

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Культура й стиль життя

Книжки для карантину: десять німецьких шедеврів в українському перекладі

Німецьку літературу часто вважають занадто важкою, переповненою моральними напученнями. Це зовсім не так! Ви можете переконатись у цьому самі, прочитавши ці десять книжок, які існують в українському перекладі.

  • Бернгард Шлінк. Читець

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Бернгард Шлінк. "Читець"

    Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке питання ставить Бернгард Шлінк у бестселері "Читець". Це не лише любовний роман, а й історія про вину та сором. Український переклад роману "Читець" надрукувало у 2016 році видавництво "Фоліо".

  • Томас Манн. Будденброки

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Томас Манн. "Будденброки"

    Історія "занепаду однієї родини" - гордовитої династії торговців. Нещасні діти, шлюби за розрахунком, крах мрій та ідеалів… У романі "Будденброки" Томас Манн створив суспільну панораму ХІХ століття. Український переклад "Будденброків" надрукувало в 1973 році видавництво "Дніпро".

  • На перший погляд, роман Деміан - автобіографія людини, яка пережила війну. Та водночас духовні пошуки головного героя Еміля Сінклера можна вважати маніфестом цілого покоління. Герману Гессе було 40, коли він у 1919 році під псевдонімом Еміль Сінклер опублікував свій твір.

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Герман Гессе. "Деміан. Історія юності Еміля Сінклера"

    На перший погляд, роман "Деміан" - автобіографія людини, яка пережила війну. Та водночас духовні пошуки головного героя Еміля Сінклера можна вважати маніфестом цілого покоління. Герману Гессе було 40, коли він у 1919 році під псевдонімом Еміль Сінклер опублікував свій твір. Український переклад "Деміана" надрукувало у 2017 році видавництво "Фоліо".

  • Еріх Марія Ремарк. На Західному фронті без змін

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Еріх Марія Ремарк. "На Західному фронті без змін"

    Антивоєнний роман, перекладений понад 50 мовами. У світі продано понад 20 мільйонів примірників "На Західному фронті без змін". Та чи справді Ремарк був таким пацифістом, яким його вважали? Книга Ремарка - портрет покоління, яке зі шкільної лави рушало на фронт, сповнене ейфорії, та гинуло в жахливій воєнній машинерії. Український переклад роману вийшов 2018 року у "Клубі сімейного дозвілля".

  • Ґюнтер Ґрасс. Бляшаний барабан

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Ґюнтер Ґрасс. "Бляшаний барабан"

    1959 рік, Німеччина в еру Конрада Аденауера. Країна, над якою тяжіє нацистське минуле. Багато кому тихо відпустили гріхи. І тут з'явився "Бляшаний барабан" - дебютний роман Ґюнтера Ґрасса. Книга мала ефект бомби. Це історія двох світових воєн і ХХ століття очима хлопчика-недоростка, а також порахунок із Німеччиною 1950-х років. Український переклад роману вийшов у видавництві "Фоліо" в 2012 році.

  • Патрік Зюскінд. Парфуми

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Патрік Зюскінд. "Парфуми"

    Видавництва спочатку відхиляли рукопис. Згодом цей роман, перекладений 50-ма мовами, став бестселером. Патрік Зюскінд розкручує оповідь навколо одержимого антигероя, який ніде не почувається своїм і має особливий погляд на світ. Якщо ви хоч раз зустрінете цього божевільного генія парфумів із-під пера Зюскінда, то ще довго його не забудете. В Україні роман вийшов у видавництві "Фоліо" в 2016 році.

  • Корнелія Функе. Чорнильне серце

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Корнелія Функе. "Чорнильне серце"

    Фантастична "чорнильна трилогія" для молоді зробила німецьку авторку Корнелію Функе всесвітньо відомою письменницею. Її романи - про карколомні пригоди, які обертаються навколо книжок. Роман "Чорнильне серце" став першим у цій трилогії. Він побачила світ 2003 року. Український переклад "Чорнильного серця" надрукувало в 2009 році видавництво "Теза".

  • Дженні Ерпенбек. Прокляття дому

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому"

    У дачному будинку на березі озера німецька письменниця Дженні Ерпенбек знаходить сліди буремного століття німецької історії. "Прокляття дому" - роман про людей та їхні пошуки батьківщини. Український переклад роману вийшов 2016 року у видавництві "Книги-XXI".

  • Бенедикт Вельс. На межі самотності

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Бенедикт Вельс. "На межі самотності"

    Троє дітей, автокатастрофа, кохання на все життя. У романі "На межі самотності" молодий німецький письменник Бенедикт Вельс запально й тонко розповідає про дорослішання. Український переклад роману "На межі самотності" надрукувало у 2017 році видавництво "Клуб сімейного дозвілля" (КСД).

  • Роберт Зіталер. Ціле життя

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Роберт Зіталер. "Ціле життя"

    Переконливо й чуттєво змалювати століття й ціле життя всього лише на 160 сторінках? Австрійцю Роберту Зіталеру це вдалося. Його доволі невелика книжка несподівано перетворилась на бестселер, також за межами Австрії. В українському перекладі роман "Ціле життя" вийшов у 2016 році у видавництві "Віват".


  • Бернгард Шлінк. Читець

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Бернгард Шлінк. "Читець"

    Наскільки великим має бути страх викриття, щоб людина зізналася в масовому вбивстві? Таке питання ставить Бернгард Шлінк у бестселері "Читець". Це не лише любовний роман, а й історія про вину та сором. Український переклад роману "Читець" надрукувало у 2016 році видавництво "Фоліо".

  • Томас Манн. Будденброки

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Томас Манн. "Будденброки"

    Історія "занепаду однієї родини" - гордовитої династії торговців. Нещасні діти, шлюби за розрахунком, крах мрій та ідеалів… У романі "Будденброки" Томас Манн створив суспільну панораму ХІХ століття. Український переклад "Будденброків" надрукувало в 1973 році видавництво "Дніпро".

  • На перший погляд, роман Деміан - автобіографія людини, яка пережила війну. Та водночас духовні пошуки головного героя Еміля Сінклера можна вважати маніфестом цілого покоління. Герману Гессе було 40, коли він у 1919 році під псевдонімом Еміль Сінклер опублікував свій твір.

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Герман Гессе. "Деміан. Історія юності Еміля Сінклера"

    На перший погляд, роман "Деміан" - автобіографія людини, яка пережила війну. Та водночас духовні пошуки головного героя Еміля Сінклера можна вважати маніфестом цілого покоління. Герману Гессе було 40, коли він у 1919 році під псевдонімом Еміль Сінклер опублікував свій твір. Український переклад "Деміана" надрукувало у 2017 році видавництво "Фоліо".

  • Еріх Марія Ремарк. На Західному фронті без змін

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Еріх Марія Ремарк. "На Західному фронті без змін"

    Антивоєнний роман, перекладений понад 50 мовами. У світі продано понад 20 мільйонів примірників "На Західному фронті без змін". Та чи справді Ремарк був таким пацифістом, яким його вважали? Книга Ремарка - портрет покоління, яке зі шкільної лави рушало на фронт, сповнене ейфорії, та гинуло в жахливій воєнній машинерії. Український переклад роману вийшов 2018 року у "Клубі сімейного дозвілля".

  • Ґюнтер Ґрасс. Бляшаний барабан

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Ґюнтер Ґрасс. "Бляшаний барабан"

    1959 рік, Німеччина в еру Конрада Аденауера. Країна, над якою тяжіє нацистське минуле. Багато кому тихо відпустили гріхи. І тут з'явився "Бляшаний барабан" - дебютний роман Ґюнтера Ґрасса. Книга мала ефект бомби. Це історія двох світових воєн і ХХ століття очима хлопчика-недоростка, а також порахунок із Німеччиною 1950-х років. Український переклад роману вийшов у видавництві "Фоліо" в 2012 році.

  • Патрік Зюскінд. Парфуми

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Патрік Зюскінд. "Парфуми"

    Видавництва спочатку відхиляли рукопис. Згодом цей роман, перекладений 50-ма мовами, став бестселером. Патрік Зюскінд розкручує оповідь навколо одержимого антигероя, який ніде не почувається своїм і має особливий погляд на світ. Якщо ви хоч раз зустрінете цього божевільного генія парфумів із-під пера Зюскінда, то ще довго його не забудете. В Україні роман вийшов у видавництві "Фоліо" в 2016 році.

  • Корнелія Функе. Чорнильне серце

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Корнелія Функе. "Чорнильне серце"

    Фантастична "чорнильна трилогія" для молоді зробила німецьку авторку Корнелію Функе всесвітньо відомою письменницею. Її романи - про карколомні пригоди, які обертаються навколо книжок. Роман "Чорнильне серце" став першим у цій трилогії. Він побачила світ 2003 року. Український переклад "Чорнильного серця" надрукувало в 2009 році видавництво "Теза".

  • Дженні Ерпенбек. Прокляття дому

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Дженні Ерпенбек. "Прокляття дому"

    У дачному будинку на березі озера німецька письменниця Дженні Ерпенбек знаходить сліди буремного століття німецької історії. "Прокляття дому" - роман про людей та їхні пошуки батьківщини. Український переклад роману вийшов 2016 року у видавництві "Книги-XXI".

  • Бенедикт Вельс. На межі самотності

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Бенедикт Вельс. "На межі самотності"

    Троє дітей, автокатастрофа, кохання на все життя. У романі "На межі самотності" молодий німецький письменник Бенедикт Вельс запально й тонко розповідає про дорослішання. Український переклад роману "На межі самотності" надрукувало у 2017 році видавництво "Клуб сімейного дозвілля" (КСД).

  • Роберт Зіталер. Ціле життя

    10 книжок, які варто прочитати: романи німецькою в українському перекладі

    Роберт Зіталер. "Ціле життя"

    Переконливо й чуттєво змалювати століття й ціле життя всього лише на 160 сторінках? Австрійцю Роберту Зіталеру це вдалося. Його доволі невелика книжка несподівано перетворилась на бестселер, також за межами Австрії. В українському перекладі роман "Ціле життя" вийшов у 2016 році у видавництві "Віват".


   

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