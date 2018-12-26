 Кнесет Ізраїлю зробив перший крок до саморозпуску | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

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Новини

Кнесет Ізраїлю зробив перший крок до саморозпуску

Парламент Ізраїлю підтримав у першому читанні законопроект про розпуск. Якщо документ витримає ще два читання, то позачергові вибори можуть призначити на 17 вересня. Беньямін Нетаньяху назвав їх непотрібними.

Біньямін Нетаньяху у Кнесеті

Законопроект внесла партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" після того, як коаліційні переговори зайшли у глухий кут

Парламент Ізраїля - Кнесет - у понеділок, 27 травня, підтримав у першому читанні законопроект про саморозпуск й організацію позачергових виборів. "За" проголосували 64 парламентарі зі 120-ти, "проти" - 44, повідомляє видання "Times of Israel". Законопроект внесла партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" після того, як коаліційні переговори зайшли у глухий кут.

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Позачергові вибори можуть бути призначені на 17 вересня. Для цього законопроект мають ухвалити у другому та третьому читанні. Голосування щодо цього, найімовірніше, відбудеться 29 травня, якщо коаліцію все-таки не вдасться утворити. Саме 29 травня спливає термін для формування більшості в Кнесеті

Нетаньяху 27 травня заявив у Кнесеті, що вважає непотрібними нові парламентські вибори, які "коштуватимуть мільярди шекелів" і "паралізують країну ще на півроку". Нетаньяху звинуватив екс-міністра оборони Авігдора Лібермана - лідера партії "Наш дім Ізраїль", яка контролює п'ять місць у парламенті - у перешкоджанні створенню коаліції. Як зауважує "Times of Israel", таким чином Нетаньяху намагається посилити тиск на потенційних коаліційних партнерів, щоб пришвидшити формування більшості. 

Ліберман раніше заявляв, що вже пішов на поступки Нетаньяху і не має наміру їх продовжувати. Він каже, що готовий до нових виборів, якщо це буде потрібно.

Парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 9 квітня. Партія "Лікуд" і новий центристський блок "Кахоль-лаван" здобули по 35 мандатів зі 120. Завдяки попереднім коаліційним домовленостям між партіями і блоками на виборах Нетаньяху забезпечив собі підтримку 65 депутатів. Він прагне сформувати кабінет із представників правих та релігійних партій.

Розпуск парламенту менш ніж через два місяці після виборів буде безпрецедентним випадком для країни, пише "Times of Israel".

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