Кнесет підтримав коаліційний уряд Нетаньяху-Ганца

Після півторарічної політичної кризи у парламенті Ізраїлю у неділю, 17 травня, приведений до присяги прем'єр-міністр, голова партії "Лікуд" Беньямін Нетаньяху. Після цього Кнесет формально підтримав склад нового уряду за участі партії "Лікуд" Нетаньяху й опозиційного блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганца - "за" вотум довіри проголосували 73 зі 120 депутатів Кнесету.

"Це важливий день для держави Ізраїль", - заявив в Кнесеті перед голосуванням лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху, цитує інформагенція dpa. Новий уряд буде урядом для всіх ізраїльтян, переконаний Нетаньяху.

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Раніше Нетаньяху та Бені Ганц домовилися про формування великої коаліції. Коаліційна угода передбачала зокрема ротацію на посаді прем'єр-міністра: спочатку уряд на півтора року очолить Нетаньяху, а згодом ця посада перейде до Ганца. Поки що Ганц обійматиме пост міністра оборони.

Рекордно багато міністерських крісел

Нинішня урядова коаліція має стабільну більшість у 73 зі 120 членів парламенту. Крім "Лікуду" і блоку "Кахоль-Лаван", в коаліцію входять також представники ортодоксальних релігійних партій, кілька членів лівоцентристської партії "Авода" та кілька окремих членів Кнесету. Церемонію затвердження сформованого уряду двічі переносили через суперечку про розподіл міністерських посад.

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Крім того, нинішній коаліційний уряд - найбільший за кількістю крісел у історії держави Ізраїль. Планується зокрема створити до 36 міністерських посад. Утім, задуми істотно розширити кількість урядових посад на тлі економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, зазнали різкої критики.

В опублікованій 13 травня урядовій програмі пріоритетним називалося зосередження на боротьбі з коронавірусом. Крім того, новий кабінет міністрів прагне "гарантувати єврейський і демократичний характер країни". Також підкреслюється "невід'ємне право єврейського народу на суверенну державу на землі Ізраїль - його національній та історичній батьківщини". Про плани анексії частини території на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан, що належить до Палестинських територій, прямих згадок не було.

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Однак, як заявив під час виступу у Кнесеті у неділю Біньямін Нетаньяху, новий ізраїльський уряд має анексувати єврейські поселення на Західному березі річки Йордан. "Настав час застосувати ізраїльський закон і відкрити ще одну славну сторінку в історії сіонізму", - сказав Нетаньяху в Кнесеті. "Правда в тому, що на цих територіях народився і розвивався єврейський народ", - додав Нетаньяху.

Нагадаємо, під час політичної кризи в Ізраїлі впродовж півтора року тричі провели парламентські вибори, переможцями яких виходили "Лікуд" Беньяміна Нетаньяху й блок "Кахоль-Лаван" Бені Ганца. Однак сформувати урядову коаліцію самотужки обидві політичні сили так і не зуміли.

Нетаньяху постане перед судом

Суд над Нетаньяху, якого звинувачують у шахрайстві, нецільовій розтраті коштів і хабарництві, розпочнеться 24 травня, нагадує інформагенція Reuters. Попри звинувачення в корупції, депутати Кнесету рекомендували повторно призначити Нетаньяху для формування уряду.