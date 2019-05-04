КНДР провела чергове випробування озброєнь

Північна Корея в четвер, 9 травня, випробувала невизначену систему озброєння (артилерійську чи ракетну). Щонайменше одна ракета (або снаряд) була запущена в східному напрямку з військової бази Сіно-рі на північному заході КНДР, повідомили південнокорейські військові.

Як повідомив на умовах анонімності агентству Reuters південнокорейський посадовець, об'єкт пролетів приблизно 420 кілометрів. Це свідчить про більшу дальність польоту, ніж та, яку мали випробувані КНДР 4 травня ракети.

Тим часом міністерство оборони Японії заявило, що жодна із північнокорейських ракет не досягла японського узбережжя. "Поки нам невідомо про будь-яку ситуацію, що становила би безпосередню загрозу національній безпеці Японії", - йдеться в повідомленні міністерства, цитує агентство AP.

Нагадаємо, що у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтенинтальних ракет. На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації.

На саміті лідерів Південної і Північної Кореї, що відбувся у вересні того ж року в Пхеньяні, КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Утім, ситуація дещо загострилася у 2019 році. Під час нової зустрічі Кіма та Трампа у лютому у В'єтнамі сторонам не вдалося досягти прогресу в переговорах. Останнім часом влада КНДР неодноразово висловлювала невдоволення неготовністю Вашингтона пом'якшити санкції проти Пхеньяна. У квітні уряд Кім Чен Ина заявив про небажання вести подальші переговори щодо атомної програми, якщо на чолі американської делегації залишатиметься держсекретар США Майк Помпео.