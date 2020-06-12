КНДР провела випробування реактивної системи залпового вогню

Північна Корея повідомила в середу, 11 вересня, про випробування країною "надгабаритної" реактивної системи залпового вогню. Як стверджує північнокорейське інформаційне агентство KCNA, за пуском реактивних снарядів, здійсненим напередодні, спостерігав особисто глава держави Кім Чен Ин.

Про запуск двох снарядів з території Північної Кореї 10 вересня повідомили також представники збройних сил Південної Кореї. За їхніми даними, снаряди були випущені вранці у бік Японського моря з Південної провінції Пхьонан КНДР і пролетіли близько 330 кілометрів, інформує агентство новин dpa.

Чергові випробування нової зброї в КНДР 1о вересня були проведені за кілька годин після того, як МЗС Північної Кореї заявило, що Пхеньян готовий відновити переговори з США щодо ядерної програми і чекає відповідних пропозицій з Вашингтона.

Як повідомлялося, на першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина у червні 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні ядерної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня цього року в демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Проте третій повноцінний саміт двох лідерів поки не запланований.