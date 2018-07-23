 КНДР почала повертати США останки загиблих у Корейській війні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2018

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Новини

КНДР почала повертати США останки загиблих у Корейській війні

Домовленості про це Кім Чен Ин та Дональд Трамп досягли в червні в Сінгапурі. Перший літак з останками прибув до військової бази США в Південній Кореї.

Передача останків солдатів у Південній Кореї, 13 липня 2018 року

Передача останків солдатів у Південній Кореї, 13 липня 2018 року

Північна Корея розпочала процес повернення до США останків американських солдатів, які загинули під час Корейської війни (1950 - 1953 роки). Про це в Білому домі заявили увечері четверга, 26 липня, після того, як американський літак відправився з КНДР з відповідним вантажем, повідомляє агенція AFP. Він прибув до військової бази США у Південній Кореї, де його зустріли солдати, які вишикувалися для церемонії.

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Майк Помпео наполягає на повній денуклеаризації Північної Кореї. Держсекретар США нині перебуває з робочим візитом у КНДР. (07.07.2018)

Очікування від зустрічі Кіма та Трампа далекі від одностайних. Але останні заяви політиків дають зрозуміти, що перший північнокорейсько-американський саміт може бути успішним - принаймні, в короткостроковій перспективі. (11.06.2018)

У Корейській війні загинули понад 35 тисяч американських солдатів, майже вісім тисяч, за даними Пентагону, вважаються зниклими безвісти, з них більше п'яти тисяч - на території нинішньої КНДР. Пхеньян пообіцяв зробити такі кроки на зустрічі Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа.

На зустрічіІсторичний саміт чи лише спільне фото? в Сінгапурі в червні цього року лідер КНДР та президент США, крім того, підписали спільну заяву щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це Вашингтон пообіцяв Північній Кореї гарантії безпеки. Однак чітких визначень або термінів денуклеаризації встановлено не було. 

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