КНДР почала повертати США останки загиблих у Корейській війні

Північна Корея розпочала процес повернення до США останків американських солдатів, які загинули під час Корейської війни (1950 - 1953 роки). Про це в Білому домі заявили увечері четверга, 26 липня, після того, як американський літак відправився з КНДР з відповідним вантажем, повідомляє агенція AFP. Він прибув до військової бази США у Південній Кореї, де його зустріли солдати, які вишикувалися для церемонії.

У Корейській війні загинули понад 35 тисяч американських солдатів, майже вісім тисяч, за даними Пентагону, вважаються зниклими безвісти, з них більше п'яти тисяч - на території нинішньої КНДР. Пхеньян пообіцяв зробити такі кроки на зустрічі Кім Чен Ина та президента США Дональда Трампа.

На зустрічіІсторичний саміт чи лише спільне фото? в Сінгапурі в червні цього року лідер КНДР та президент США, крім того, підписали спільну заяву щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це Вашингтон пообіцяв Північній Кореї гарантії безпеки. Однак чітких визначень або термінів денуклеаризації встановлено не було.