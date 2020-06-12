 КНДР погрожує припинити діалог зі США і відновити ядерні випробування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

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Новини

КНДР погрожує припинити діалог зі США і відновити ядерні випробування

Пхеньян погрожує припинити переговори з Вашингтоном щодо денуклеаризації, оскільки той не вживає заходів для скасування санкцій, заявили в МЗС КНДР. Втім, у США сподіваються на відновлення переговорів.

Заступниця міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі

Заступниця міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі

Північна Корея може припинити переговори зі США щодо денуклеаризації Корейського півострова, якщо Вашингтон не змінить свій підхід до санкцій проти Пхеньяна. "На даний момент ми не плануємо проведення нових переговорів зі США до тих пір, поки вони не змінять свій метод розрахунків", - заявила у п'ятницю, 15 березня, заступниця міністра закордонних справ країни Цой Сон Хі, передає агенція "ТАСС". Під "методом розрахунків" вона мала на увазі політичний підхід Вашингтона для визначення цінності кроків КНДР з денуклеаризації і дій США у відповідь щодо зняття санкцій з Пхеньяна.

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"Ми наполягаємо на частковому знятті запроваджених з 2016 року Радою Безпеки ООН санкцій, які завдають шкоди цивільним секторам економіки, орієнтованим на життєзабезпечення населення нашої країни", - сказала Цой Сон Хі. За її словами, на саміті в Сінгапурі влітку 2018 року лідери двох країн домовились щодо початку денуклеаризації Корейського півострова, проте до моменту зустрічі в Ханої в лютому нинішнього року американська сторона посилила свої вимоги.

"США постійно стверджують, що КНДР протягом 15 місяців утримується від (ядерних) випробувань, при цьому замість того, щоб вжити заходів у відповідь щодо часткового зняття санкцій, вони ввели вимогу про повну денуклеаризацію і тепер стверджують, що санкції не можуть бути послаблені до повного виконання їхніх вимог", - зазначила представниця МЗС КНДР.

Вона наголосила, що Вашингтон не скористався можливістю для переговорів на останньому саміті, і лідер КНДР Кім Чен Ин може переглянути своє рішення не проводити випробування ядерної зброї. "Я хочу, щоб було зрозуміло, що гангстерський підхід США врешті-решт поставить ситуацію під загрозу", - зазначила Цой Сон Хі, додавши, що особисті відносини між лідерами обох країн все ще залишаються добрими.

Вашингтон своєю чергою заявив, що сподівається на продовження переговорів з Пхеньяном. "Ми сподіваємося, що ми можемо продовжувати цю розмову", - заявив держсекретар США Майк Помпео у п'ятницю, передає агенція AFP. За його словами, Вашингтон впевнений, що Північна Корея не відновить ядерні випробування. "У Ханої (Кім Чен Ин - Ред.) неодноразово безпосередньо звертався до президента і зобов'язався не відновлювати ядерні випробування і тестування ракет", - значив держсекретар.

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