 КНДР має виплатити 500 мільйонів доларів родині Отто Уормбіра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

КНДР має виплатити 500 мільйонів доларів родині Отто Уормбіра

Суд у Вашингтоні ухвалив, що КНДР має сплатити 500 мільйонів доларів батькам студента Отто Уормбіра. Водночас у США нема механізмів змусити КНДР платити.

Батьки Отто Уормбіра (фото з архіву)

Батьки Отто Уормбіра (фото з архіву)

Федеральний суд Вашингтона у вівторок, 25 грудня, винес ухвалу, що Північна Корея має сплатити 500 мільйонів доларів батькам Отто Уормбіра, американського студента, що помер невдовзі після звільнення з північнокорейської в'язниці.

Суд ухвалив, що Північна Корея відповідальна за тортури, взяття в заручники і смерть молодого чоловіка, а також за страждання його батьків, поінформувала агенція dpa. Батьки Уормбіра подали позов проти КНДР через "брутальні тортури і смерть" сина. Як зазначає агенція Reuters, ухвала суду наразі має характер символічної перемоги, адже у США немає механізмів змусити Північну Корею заплатити.

Отто Уормбір у суді Пхеньяна (16 березня 2016 року)

Отто Уормбір у суді Пхеньяна (16 березня 2016 року)

Американський студент Отто Уормбір, засуджений у 2016 році в КНДР до 15 років каторжних робіт за звинуваченням у крадіжці пропагандистського плаката з готельного номера, помер 19 червня у США, за кілька днів після звільнення з північнокорейського ув'язнення. Уормбір перебував у північнокорейській тюрмі 17 місяців, з яких 15 він був у стані коми.

За словами родини молодого чоловіка, Уормбір прибув додому у вегетативному стані. За твердженням північнокорейської сторони, в тюрмі студент захворів на ботулізм і впав у кому після того, як прийняв снодійне. Американських лікарі встановили, що пошкодження головного мозку в Уормбіра виникло від нестачі кисню.

 

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Влада КНДР звільнила засудженого американського студента

Американcького студента було засуджено в Північній Кореї до 15 років каторжної роботи за спробу викрасти з готелю пропагандистський плакат. (13.06.2017)  

Помер засуджений у КНДР американський студент Отто Уормбір

Американець Отто Уормбір, якого в Північній Кореї засудили до 15 років каторги, помер не виходячи з коми. (20.06.2017)  

Студента із США засудили до 15 років ув’язнення у Північній Кореї

В Північній Кореї засудили американського студента до 15 років тюрми за крадіжку плакату пропагандистського характеру. У КНДР час від часу показово засуджують іноземців за сумнівними обвинуваченнями. (16.03.2016)  

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