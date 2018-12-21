КНДР має виплатити 500 мільйонів доларів родині Отто Уормбіра

Федеральний суд Вашингтона у вівторок, 25 грудня, винес ухвалу, що Північна Корея має сплатити 500 мільйонів доларів батькам Отто Уормбіра, американського студента, що помер невдовзі після звільнення з північнокорейської в'язниці.

Суд ухвалив, що Північна Корея відповідальна за тортури, взяття в заручники і смерть молодого чоловіка, а також за страждання його батьків, поінформувала агенція dpa. Батьки Уормбіра подали позов проти КНДР через "брутальні тортури і смерть" сина. Як зазначає агенція Reuters, ухвала суду наразі має характер символічної перемоги, адже у США немає механізмів змусити Північну Корею заплатити.

Отто Уормбір у суді Пхеньяна (16 березня 2016 року)

Американський студент Отто Уормбір, засуджений у 2016 році в КНДР до 15 років каторжних робіт за звинуваченням у крадіжці пропагандистського плаката з готельного номера, помер 19 червня у США, за кілька днів після звільнення з північнокорейського ув'язнення. Уормбір перебував у північнокорейській тюрмі 17 місяців, з яких 15 він був у стані коми.

За словами родини молодого чоловіка, Уормбір прибув додому у вегетативному стані. За твердженням північнокорейської сторони, в тюрмі студент захворів на ботулізм і впав у кому після того, як прийняв снодійне. Американських лікарі встановили, що пошкодження головного мозку в Уормбіра виникло від нестачі кисню.