КНДР знову провела ракетні випробування

У ніч на суботу, 24 серпня, Північна Корея провела два пуски"неідентифікованих снарядів", повідомили в об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. Їх запустили з міста Сондок на східному узбережжі КНДР, і вони пролетіли близько 380 кілометрів, перш ніж впасти у Японське море, зазначає агенція dpa. Військові Південної Кореї припускають, що це могли бути балістичні ракети малої дальності.

У зв'язку з цим, Рада національної безпеки Південної Кореї вже провела екстрене засідання. За його підсумками Сеул закликав Пхеньян припинити проведення подібних пусків. Також під час цього засідання було вказано на необхідність посилення дипломатичних зусиль у світі, щоб змусити КНДР повернутися за стіл переговорів щодо денуклеаризації у найкоротший час.

КНДР здійснила ці пуски незабаром після того, як США і Південна Корея завершили свої регулярні спільні військові навчання. У Пхеньяні назвали їх "репетицією вторгнення" і анонсували серію випробувань ракет та іншої зброї.

Останні ракетні пуски у КНДР було зафіксовано 16 липня. Як повідомлялося, на першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні ядерної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей.

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