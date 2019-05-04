 КНДР здійснила нові ракетні випробування під наглядом Кім Чен Ина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2019

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Новини

КНДР здійснила нові ракетні випробування під наглядом Кім Чен Ина

Ракетні випробування КНДР, за якими наглядав особисто Кім Чен Ин, не заважають президенту США Дональду Трампу висловлювати оптимізм щодо денуклеаризації Північної Кореї.

Ракетні випробування КНДР (фото з архіву)

Ракетні випробування КНДР (фото з архіву)

Пхеньян здійснив другу за два дні серію навчальних ракетних пусків. Про це в суботу, 4 травня, повідомив комітет начальників штабів Південної Кореї. Пізніше в КНДР підтвердили ракетні випробування, за якими особисто наглядав північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Він пояснив необхідність навчань "відстоюванням політичного суверенітету та економічної спроможності" Північної Кореї, повідомила державна інформагенція країни.

Німеччина засудила пуск ракет

Пуски ракет у КНДР засудили в міністерстві закордонних справ Німеччини. "Вони є провокацією у той час, коли міжнародна спільнота очікує від Північної Кореї конкретних кроків з відмови від її ракетних та атомних програм", ідеться в заяві відомтсва. Берлін звернувся до Пхеньяна з вимогою "швидких, конкретних і суттєвих" кроків щодо повної денуклеаризації, аби довести, що він зацікавлений у дипломатичному рішенні.

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Президент США Дональд Трамп, реагуючи на, ймовірно, перші за понад рік північнокорейські випробування, заявив, що й досі впевнений, що Кім дотримуватиметься даних ним обіцянок. У своєму Twitter у суботу він написав, що хоч у "цьому дуже цікавому світі" все можливо, він переконаний, що лідер КНДР усвідомлює "великий економічний потенціал" своєї країни та не хоче йому нашкодити.   

У червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.

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