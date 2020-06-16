КНДР відновить військові навчання на кордоні з Південною Кореєю

Північна Корея планує відновити військові навчання на кордоні з Південною Кореєю. Про це у середу, 17 червня, повідомили державні ЗМІ КНДР, передає агенція dpa. Зокрема військових дислокують в індустріальний парк в прикордонному місті КНДР Кесон, а також в гори Кумганг на східному узбережжі, розповіли у військовому керівництві Північної Кореї, передають північнокорейські ЗМІ. Крім того, Пхеньян планує відновити пости охорони у демілітаризованій зоні між двома країнами.

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Міністерство об'єднання Південної Кореї висловило "сильний жаль" з приводу планів КНДР щодо розміщення військ у вищевказаних районах і "закликало припинити погіршення ситуацій", повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

"Якщо Північна Корея дійсно піде на такий крок, то, безумовно, заплатить за це", - сказав директор операцій Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Чжион Дон Чжин у коментарі Yonhap.

Південна Корея запропонувала відправити спецпосланців до КНДР

15 червня президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував відправити свого радника з національної безпеки і начальника спецслужби до Пхеньяна у якості спеціальних посланців, передає агентство Reuters.

У відповідь сестра лідера КНДР Кім Йо Чен звинуватила президента Південної Кореї у "безтактності та зловісній пропозиції", зазначивши, що така "хитрість більше не працює".

Речник офісу президента Південної Кореї прокоментував заяву Кім Йо Чен. Він назвав її критику "грубою" та "безглуздою" та попередив, що Сеул більше не терпітиме таких "нетактовних" слів і дій.

Відповідно до інформації, поширеної північнокорейським інформгентством KCNA, Кім Йо Чен заявила, що Південна Корея повинна "вжити належних заходів у відповідь, заспокоїтись і суворо контролювати слова та вчинки тих дурнів, які продовжують нас провокувати".

Її заява стосується серед іншого акцій активістів з Південної Кореї. Вони перекидають через кордон листівки з критикою лідера КНДР Кім Чен Ина та його політики. Такі акції відбуваються регулярно. Їх організовують південнокорейські активісти та північнокорейські біженці.

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