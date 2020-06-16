КНДР відновить військові навчання на кордоні з Південною Кореєю

Північна Корея планує відновити військові навчання на кордоні з Південною Кореєю. Про це у середу, 17 червня, повідомили державні ЗМІ КНДР, передає агенція dpa. Зокрема військових дислокують в індустріальний парк в прикордонному місті КНДР Кесон, а також в гори Кумганг на східному узбережжі, розповіли у військовому керівництві Північної Кореї, передають північнокорейські ЗМІ. Крім того, Пхеньян планує відновити пости охорони у демілітаризованій зоні між двома країнами.
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Міністерство об'єднання Південної Кореї висловило "сильний жаль" з приводу планів КНДР щодо розміщення військ у вищевказаних районах і "закликало припинити погіршення ситуацій", повідомляє інформаційне агентство Yonhap.
"Якщо Північна Корея дійсно піде на такий крок, то, безумовно, заплатить за це", - сказав директор операцій Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Чжион Дон Чжин у коментарі Yonhap.
Південна Корея запропонувала відправити спецпосланців до КНДР
15 червня президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував відправити свого радника з національної безпеки і начальника спецслужби до Пхеньяна у якості спеціальних посланців, передає агентство Reuters.
У відповідь сестра лідера КНДР Кім Йо Чен звинуватила президента Південної Кореї у "безтактності та зловісній пропозиції", зазначивши, що така "хитрість більше не працює".
Речник офісу президента Південної Кореї прокоментував заяву Кім Йо Чен. Він назвав її критику "грубою" та "безглуздою" та попередив, що Сеул більше не терпітиме таких "нетактовних" слів і дій.
Відповідно до інформації, поширеної північнокорейським інформгентством KCNA, Кім Йо Чен заявила, що Південна Корея повинна "вжити належних заходів у відповідь, заспокоїтись і суворо контролювати слова та вчинки тих дурнів, які продовжують нас провокувати".
Її заява стосується серед іншого акцій активістів з Південної Кореї. Вони перекидають через кордон листівки з критикою лідера КНДР Кім Чен Ина та його політики. Такі акції відбуваються регулярно. Їх організовують південнокорейські активісти та північнокорейські біженці.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.
Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський