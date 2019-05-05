КНДР вимагає звільнення затриманого американцями судна

Північна Корея у вівторок, 14 травня, висунула вимогу звільнити судно, яке США затримали за підозрою в порушенні накладених на КНДР санкцій.
Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що затримання є незаконним та суперечить деклараціям самітів, проведених північнокорейським лідером Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом. "США повинні серйозно подумати про наслідки, які можуть мати їхні жахливі дії, та невідкладно повернути судно", - йдеться в заяві МЗС КНДР.
Про затримання північнокорейського судна Wise Honest, яке в порушення санкцій вивозило з КНДР вугілля та завозило до неї важке обладнання, міністерство юстиції США повідомило 9 травня. За його даними, вперше судно було затримане в Індонезії в квітні 2018 року, після чого в США було видано ордер на його арешт.
Нагадаємо, що два саміти між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом, на яких лідери обговорювали ядерне роззброєння Північної Кореї, не принесли чітків результатів, й останнім часом відносини між країнами загострилися. На початку травня КНДР провела чергові ракетні випробування.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк