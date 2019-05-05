КНДР вимагає звільнення затриманого американцями судна

Північна Корея у вівторок, 14 травня, висунула вимогу звільнити судно, яке США затримали за підозрою в порушенні накладених на КНДР санкцій.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що затримання є незаконним та суперечить деклараціям самітів, проведених північнокорейським лідером Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом. "США повинні серйозно подумати про наслідки, які можуть мати їхні жахливі дії, та невідкладно повернути судно", - йдеться в заяві МЗС КНДР.

Про затримання північнокорейського судна Wise Honest, яке в порушення санкцій вивозило з КНДР вугілля та завозило до неї важке обладнання, міністерство юстиції США повідомило 9 травня. За його даними, вперше судно було затримане в Індонезії в квітні 2018 року, після чого в США було видано ордер на його арешт.

Нагадаємо, що два саміти між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом, на яких лідери обговорювали ядерне роззброєння Північної Кореї, не принесли чітків результатів, й останнім часом відносини між країнами загострилися. На початку травня КНДР провела чергові ракетні випробування.