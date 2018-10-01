 Клімкін: Якщо Угорщина не відкличе консула, Україна вишле його | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Клімкін: Якщо Угорщина не відкличе консула, Україна вишле його

Якщо Угорщина не відкличе до кінця тижня свого консула в Береговому, то Київ вишле його, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Павло Клімкін

Павло Клімкін обіцяє вислати угорського консула

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Угорщина повинна відкликати свого консула в Береговому Закарпатської області до кінця поточного тижня, інакше Україна вишле його сама.

"Я запропонував угорському міністрові відкликати цього консула. Якщо цього не буде зроблено цього тижня, відповідно, надішлемо ноту угорській стороні про його висилку. Саме цього тижня", - наголосив міністр у відеозверненні, розміщеному на його сторінці в соцмережі Facebook у понеділок, 1 жовтня.

DW.COM

Будапешт порушує норми міжнародного права, видаючи жителям Закарпаття угорські паспорти. Проте ефективних методів протидії Київ не має, кажуть експерти. Україні треба удосконалювати власний закон про громадянство. (28.09.2018)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обіцяє завадити роздачі угорських паспортів громадянам України на Закарпатті. (21.09.2018)

Нагадаємо, раніше в українських засобах масової інформації з'явилася інформація про видачу паспортів Угорщини громадянам України на території консульства Угорщини в Береговому, а також відповідне відео зі складанням присяги. Після складання присяги, у якій громадяни називають Угорщину своєю батьківщиною і зобов'язуються служити їй, співробітники дипустанови закликають їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України обговорив це питання з главою угорського зовнішньополітичного відомства Петером Сіярто на полях Генасамблеї ООН у США, але той не погодився з позицією Києва щодо порушень з боку консула.

27 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом отримання паспортів Угорщини громадянами України, а отримання подвійного громадянства передбачає позбавлення громадянства України. Кримінальне провадження у зв'язку з фактами видачі громадянам України паспортів Угорщини в Береговому Закарпатської області розслідується за статтею про державну зраду.

Дивитись відео 03:56
Now live
03:56 хв

Закон про освіту: що відбувається у дитсадках і школах на Закарпатті (08.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Закон про освіту: що відбувається у дитсадках і школах на Закарпатті (08.12.2017)  

Також за темою

Ukraine Pawlo Klimkin Außenminister

Клімкін: Видача угорських паспортів громадянам України - виклик нацбезпеці 21.09.2018

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обіцяє завадити роздачі угорських паспортів громадянам України на Закарпатті.

Fahne Ukraine und EU

Як Угорщина може гальмувати євроінтеграцію України 25.09.2018

Угорщина погрожує перешкоджати євроінтеграції України, якщо Київ вишле її консула в Береговому. В ЄС Будапешт має менше важелів, ніж у НАТО. Але вони стосуються санкцій проти РФ і важливої зустрічі в грудні.

Symbolbild Reisepass Ungarn Archiv

Видачу угорських паспортів на Закарпатті розслідують за статтею про держзраду - прокуратура 28.09.2018

Попередня правова кваліфікація у справі, відкритій після появи у ЗМІ повідомлень про видачу угорських паспортів в угорському консульстві в Береговому, - державна зрада, повідомили в прокуратурі Закарпатської області.

Реклама

Докладно

Прихожани УПЦ поділилися на прихильників і противників автокефалії

Церкви у Ніжині: поділ чи об'єднання томосом (відео)

Поділ церков у Ніжині томосом відбувається радше не на київські і московські, а "за" чи "проти" автокефалії. 

США, Канада та Мексика матимуть нову угоду про вільну торгівлю

США та Канада досягли прориву щодо угоди про ЗВТ

США та Канада досягли домовленості щодо порятунку північноамериканської торговельної угоди. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  