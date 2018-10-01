Клімкін: Якщо Угорщина не відкличе консула, Україна вишле його

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Угорщина повинна відкликати свого консула в Береговому Закарпатської області до кінця поточного тижня, інакше Україна вишле його сама.

"Я запропонував угорському міністрові відкликати цього консула. Якщо цього не буде зроблено цього тижня, відповідно, надішлемо ноту угорській стороні про його висилку. Саме цього тижня", - наголосив міністр у відеозверненні, розміщеному на його сторінці в соцмережі Facebook у понеділок, 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше в українських засобах масової інформації з'явилася інформація про видачу паспортів Угорщини громадянам України на території консульства Угорщини в Береговому, а також відповідне відео зі складанням присяги. Після складання присяги, у якій громадяни називають Угорщину своєю батьківщиною і зобов'язуються служити їй, співробітники дипустанови закликають їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України обговорив це питання з главою угорського зовнішньополітичного відомства Петером Сіярто на полях Генасамблеї ООН у США, але той не погодився з позицією Києва щодо порушень з боку консула.

27 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом отримання паспортів Угорщини громадянами України, а отримання подвійного громадянства передбачає позбавлення громадянства України. Кримінальне провадження у зв'язку з фактами видачі громадянам України паспортів Угорщини в Береговому Закарпатської області розслідується за статтею про державну зраду.