Клімкін: Україні потрібна дискусія про запровадження подвійного громадянства

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що в Україні треба розпочати дискусію про запровадження інституту подвійного громадянства. При цьому, на його думку, це питання виходить за рамки українсько-угорських відносин та ситуації з прийомом українських громадян до угорського громадянства в Береговому Закарпатської області.

"Події в Береговому викликали жваву дискусію про проблеми подвійного громадянства, потреба в якій давно назріла... Розмова про інститут громадянства нам необхідна", - написав Клімкін у своїй статті, що була оприлюднена на сайті "Європейська правда" в середу, 3 жовтня.

У статті міністр констатував "наявність проблеми, яка лише загострюватиметься" і закликав суспільство до серйозної дискусії. "Всі ми прекрасно розуміємо, що і в самій Україні десятки або навіть сотні тисяч людей мають паспорти сусідніх країн. І це не лише етнічні угорці", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.

На думку Клімкіна, "навряд чи ті, хто на Закарпатті не встояв перед спокусою отримати другий паспорт, так різко розлюбили Україну". Міністр вважає, що угорський паспорт для людей, які його отримують, - це насамперед перепустка до Євросоюзу, можливість забезпеченого та комфортного життя. "Емігрують не лише етнічні угорці, емігрують сотні та сотні тисяч українців. І доки існуватиме разючий розрив у якості життя між нами та ними, цей процес, на жаль, продовжуватиметься", - констатує Клімкін.

Водночас міністр наголошує, що ця тема "безпосередньо стосується національної безпеки і може бути використана (власне, вже використовується) Росією, яка є майстром провокування штучних загострень". Утім, Клімкін упевнений, що можна знайти рішення, яке не зашкодить людям із подвійним громадянством, а, навпаки, звільнить їх від необхідності приховувати його. "Звичайно, в умовах агресії Росії проти України проблема подвійного російсько-українського громадянства має розглядатися окремо, а я особисто вважаю його принципово неприйнятним", - зазначив міністр.