 Клімкін: Українські консули в Москві намагаються одержати доступ до моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

Клімкін: Українські консули в Москві намагаються одержати доступ до моряків

Українські консули в Москві працюють над тим, щоб відвідати захоплених Росією українських моряків. За даними ЗМІ, 21 моряк перебуває в СІЗО "Лефортово", а ще троє - в лікарні.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Українські консули в Москві намагаються отримати доступ до військових моряків, яких захопила Росія поблизу Керченської протоки 25 листопада. Про це у п'ятницю, 30 листопада, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Хоча б в телефонному режимі російські представники нам підтвердили, що усі наші хлопці в Москві. Українські консули працюють для якнайшвидшого отримання до них доступу. Ненадання інформації і недопуск до них консулів є злочином відповідно до міжнародного права", - зазначив міністр на своїй Twitter-сторінці.

21 моряк - у СІЗО, троє - в лікарні

Серед 24-х затриманих моряків 21 перебуває на карантині в московському слідчому ізоляторі "Лефортово". Про це повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на заступницю Громадської спостережної комісії Москви Єву Меркачеву.

"Карантин передбачає роздільне перебування у дво- або тримісних камерах протягом декількох днів. У цей час заарештованим буде проведено медобстеження, з ними поспілкується психолог", - розповіла Меркачева.

Ще троє моряків, яких поранили під час захоплення, перебувають у лікарні СІЗО "Матроська тиша" ("Матросская тишина"). Про це з посиланням на Громадську спостережну комісію повідомив російський телеканал "Дождь".

Раніше суд у анексованому Криму взяв моряків під арешт на два місяці. Росія звинувачує їх у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки.

Після цих подій у низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним на G20 через те, що Росія не повернула Україні затриманих людей і кораблі.

 

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