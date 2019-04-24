 Клімкін: Україна готує нові санкції проти РФ через паспорти в ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2019

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Новини

Клімкін: Україна готує нові санкції проти РФ через паспорти в ОРДЛО

Україна наполягає на запровадженні проти Росії секторальних та економічних санкцій через рішення Кремля видавати мешканцям самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" російські паспорти, заявив голова МЗС України Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Україна працює над посиленням міжнародного тиску на Росію через рішення про видачу російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Наразі дипломати України активно працюють над створенням нової хвилі політичного тиску на РФ, а також підготовкою додаткових українських санкцій проти Росії: секторальних і економічних", - сказав він в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю, 26 квітня.

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Глава МЗС підкреслив, що Україна буде наполягати на запровадженні не персональних санкцій, як було після інциденту в Керченській протоці, а більш жорстких - секторальних або економічних обмежень. "Є певні креативні ідеї, які я озвучувати поки не буду", - додав Клімкін.

Нагадаємо, що 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ, згідно з яким право на отримання громадянства РФ за спрощеним порядком отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок вже засудили у Євросоюзі та США.

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