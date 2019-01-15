Клімкін наполягає на намірі спільної місії ООН та ОБСЄ на Донбасі

Представники ОБСЄ підготували концепцію спільної місії цієї організації та ООН на Донбасі, і вона вже обговорюється. Так у п'ятницю, 18 січня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на спростування інформації про цю ініціативу представником Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Раніше у цей день в інтерв'ю DW спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Зайдік (Martin Sajdik) повідомив, що з боку ОБСЄ не висувалися пропозиції щодо спрямування до Східної України спільної місії ОБСЄ та ООН. Зайдік таким чином пояснив озвучену днями заяву Клімкіна про начебто нову пропозицію ОБСЄ щодо місії на Донбасі. За словами українського міністра, вона має складатися з представників ОБСЄ та ООН та мати військовий і поліцейський компоненти, а також міжнародну адміністрацію.

Відповідаючи на запитання DW після заяви Зайдіка, Павло Клімкін уточнив, що ця ідея не була "формальною пропозицією головування в ОБСЄ", про це він говорив з головою ОБСЄ, главою МЗС Словаччини Мирославом Лайчаком. Клімкін зазначив, що для нього після усіх проведених дискусій і порушення чергового режиму припинення вогню на Донбасі має значення вирішення цієї проблеми на міжнародному рівні. Клімкін не виключив, що це може бути виключно місія ООН, але з огляду присутність ОБСЄ на Донбасі, така місія може бути і спільною. "Дуже важливо, що напрямок думки іде не лише на мілітарну присутність, але також і на поліцейський компонент і на міжнародну адміністрацію", - наголосив Клімкін.

Український міністр сказав, що ця концепція наразі обговорюється, але ще не набула офіційного статусу. Така спільна місія на його переконання, може бути ефективною через те, що ОБСЄ вже добре обізнана із ситуацією на окупованому Донбасі та має досвід вирішення проблем. "ОБСЄ має досвід і розуміння того, що самих потужностей Спеціальної моніторингової місії для цього недостатньо. Потужності ООН в єдиному розумінні з ОБСЄ можуть бути цікавою опцією… На неї навряд чи погодиться російська сторона, але вважаю, що ця опція заслуговує на подальше обговорення", - наголосив Клімкін.