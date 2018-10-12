 Клімкін: За подвійне громадянство карати не будуть | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

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Новини

Клімкін: За подвійне громадянство карати не будуть

Павло Клімкін наголосив, що покарання за подвійне громадянство українськими законами не передбачено, але людина з подвійним громадянством не може бути держслужбовцем.

Павло Клімкін (архівне фото)

Павло Клімкін (архівне фото)

Подвійне громадянство не дозволено українським законодавством, але карати за це не будуть, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу в Ужгороді в суботу, 13 жовтня, після зустрічей з угорською громадою. "Подвійне громадянство не передбачено українськими законами - ці закони потрібно виконувати, але карати за це подвійне громадянство ніхто не збирається", - цитує його слова агентство "Українські новини". Клімкін також підкреслив, що власники угорського паспорта не можуть бути держслужбовцями в Україні. "Але знову-таки, 19-я стаття закону про державну службу: якщо у тебе є подвійне громадянство - ти не можеш бути державним службовцем" , - заявив Клімкін.

 

Він також назвав "міфами" інформацію про можливість депортувати українців з угорськими паспортами або не пропускати їх через держкордон. Клімкін запевнив, що українська влада не має наміру депортувати жителів Закарпаття, які отримали угорське громадянство, і не має наміру перешкоджати перетину ними державного кордону. Міністр додав, що засуджує будь-які петиції щодо депортації з України людей, які отримали друге угорське громадянство, хоча вони і зробили це протизаконно.

Окрім того, міністр сказав, що всі представники угорської громади, з якими він зустрічався, запевнили його, що готові виконувати українські закони.

Нагадаємо, 4 жовтня міністерство закордонних справ України передало послу Угорщини в Україні ноту про висилку угорського консула з Берегового, що на Закарпатті, після появи інформації про видачу угорських паспортів громадянам України. Генеральна прокуратура доручила Службі безпеки України розслідування можливого отримання українцями громадянства Угорщини в Закарпатській області. 

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