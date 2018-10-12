Клімкін: За подвійне громадянство карати не будуть

Подвійне громадянство не дозволено українським законодавством, але карати за це не будуть, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу в Ужгороді в суботу, 13 жовтня, після зустрічей з угорською громадою. "Подвійне громадянство не передбачено українськими законами - ці закони потрібно виконувати, але карати за це подвійне громадянство ніхто не збирається", - цитує його слова агентство "Українські новини". Клімкін також підкреслив, що власники угорського паспорта не можуть бути держслужбовцями в Україні. "Але знову-таки, 19-я стаття закону про державну службу: якщо у тебе є подвійне громадянство - ти не можеш бути державним службовцем" , - заявив Клімкін.

Він також назвав "міфами" інформацію про можливість депортувати українців з угорськими паспортами або не пропускати їх через держкордон. Клімкін запевнив, що українська влада не має наміру депортувати жителів Закарпаття, які отримали угорське громадянство, і не має наміру перешкоджати перетину ними державного кордону. Міністр додав, що засуджує будь-які петиції щодо депортації з України людей, які отримали друге угорське громадянство, хоча вони і зробили це протизаконно.

Окрім того, міністр сказав, що всі представники угорської громади, з якими він зустрічався, запевнили його, що готові виконувати українські закони.

Нагадаємо, 4 жовтня міністерство закордонних справ України передало послу Угорщини в Україні ноту про висилку угорського консула з Берегового, що на Закарпатті, після появи інформації про видачу угорських паспортів громадянам України. Генеральна прокуратура доручила Службі безпеки України розслідування можливого отримання українцями громадянства Угорщини в Закарпатській області.