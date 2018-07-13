Клімкін засудив російську ідею проведення референдуму на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив ідею Кремля провести референдум у непідконтрольних Києву районах Донбасу через неможливість вільного і чесного волевиявлення у цьому регіоні за нинішніх умов. Про це Клімкін написав увечері п'ятниці, 20 липня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Ніхто, буквально ніхто не вірить у будь-яку можливість вільного і чесного волевиявлення на Донбасі в умовах російської окупації", - зазначив Клімкін. Водночас глава українського МЗС переконаний, що Донбас як такий не цікавить Росію. Так само як і громадяни, які проживають у цьому регіоні.

За словами Клімкіна, мета заяв російської влади щодо зміни статусу Донбасу та федералізації України - розвал України. "Це свого роду "репетиція", яку Кремлівський режим штовхатиме, щоб розвалити нашу країну. Їм це не вдасться!", - написав він.

Раніше того ж дня у Білому домі заявили, що не розглядають підтримку ідеїзапропонованого президентом Росії Володимиром Путіним нового референдуму на Сході України. Перед цим посол Росії в США Анатолій Антонов підтвердив, що Путін обговорював у Гельсінкі з президентом США Дональдом Трампом ситуацію в Україні, і що йшлося про конкретні пропозиції.

Нагадаємо, передніше інформагенція Bloomberg з посиланням на два неназвані джерела повідомила, що президент РФ Путін запропонував президенту США Трампу розглянути ідею референдуму на Донбасі. Про це сам Путін нібито розповів російським дипломатам на зустрічі за зачиненими дверима у МЗС Росії.

Згодом, коментуючи цю новину, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в разі, якщо мінські домовленості не спрацюють,"можна обговорити інші опції врегулювання" конфлікту в регіоні.