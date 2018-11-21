Клімкін відповів Сіярто щодо "законності" видачі українцям угорських паспортів

Київ не дискутуватиме з Будапештом щодо тлумачення українських законів на українській території, заявив голова українського МЗС Павло Клімкін.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Київ не має наміру дискутувати щодо законності видачі українцям угорських паспортів. "Ми не дискутуємо з угорською стороною, як повинні тлумачитися українські закони на українській території. Саме це і багато інших важливих питань обговоримо на консульських консультаціях 28 листопада в Києві, а також під час моїх наступних зустрічей з (главою МЗС Угорщини Петером. - Ред.) Сіярто", - написав Клімкін у п'ятницю, 23 листопада, в мережі Twitter.
Раніше Петер Сіярто в ексклюзивному інтерв'ю DW заявив, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам. "На Закарпатті живуть угорці, які, згідно з угорським законодавством, мають право на подвійне громадянство (...) Якщо ви подивитеся на українські закони, то ніде не сказано, що мати паспорт іншої країни - це злочин чи це заборонено", - зазначив Сіярто.
Нагадаємо, конфлікт між Будапештом і Києвом розгорівся після ухвалення закону України про освіту, який визначає мовою навчального процесу українську. У вересні цього року відносини загострилися після оприлюднення відео про видачу угорських паспортів на Закарпатті. Київ відповів на це висланням угорського консула в Береговому. Будапешт відреагував дзеркально - висланням українського консула.
Українська влада аргументувала своє обурення тим, що угорський консул порушив законодавство України, Віденську конвенцію про консульські зносини та ще закликав приховувати отримання угорського громадянства.
Як відомо, стаття 4 Конституції України передбачає єдине громадянство. Водночас закон визначає це єдине громадянство як "громадянство держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України". Закон України про державну службу визначає набуття громадянства іншої держави підставою для припинення держслужби.