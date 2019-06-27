Клімкін відповів на закиди Зеленського щодо ноти-відповіді Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заперечив закиди з боку президента України Володимира Зеленського щодо перевищення повноважень. У четвер, 27 червня, Клімкін наголосив, що у його відомства були всі повноваження без узгодження з президентом направляти відповідь на ноту РФ щодо суду над українськими моряки, котрі перебувають під вартою в Росії. Про це Клімкін розповів у коментарі інтернет-виданню "Українська правда".

"Всі повноваження сформулювати таку ноту у нас, як у міністерства закордонних справ України, були. Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи з Міжнародного трибуналу. (...) Додаткове узгодження в цьому контексті, оскільки МЗС уповноважене вести і цю справу, і щодо Міжнародного трибуналу, і щодо інших судів, нам не потрібне. І це наша позиція", - сказав Клімкін.

За словами урядовця, українська нота фіксує лише міжнародно-правову позицію України, що не містить "жодних політичних моментів" і принципово нових питань. Клімкін наголошує, що надсилання такої ноти - в компетенції МЗС України.

Як повідомлялося, раніше цього дня президент Володимир Зеленський висловив різку критику в бік МЗС України та його керівника через надсилання відповіді на ноту російських дипломатів щодо українських моряків без його відома.

"Мені незрозуміло, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від імені держави Україна, коли це є компетенцією президента. І хочу нагадати, що я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України відповідно до Конституції України", - заявив він. Зеленський також зазначив, що хотів би почути від МЗС публічне пояснення своїх дій. Крім того, причиною нинішніх суперечок між президентом та главою МЗС Зеленський вважає відмову Верховної Ради проголосувати за відставку Клімкіна.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав Російську Федерацію звільнити три українських кораблі та 24 українських моряків, захоплених під час інциденту в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року, й дозволити їм повернутися в Україну. Також трибунал зобов'язав РФ доповісти про виконання цього рішення до 25 червня 2019 року. Крім того, він зобов'язав Україну та РФ утриматися від будь-яких дій, що можуть погіршити або утривалити суперечку.

Натомість 25 червня МЗС України отримало ноту від МЗС РФ. У ноті українській стороні пропонується надати письмові гарантії продовження кримінального переслідування моряків відповідно до російського законодавства. Українське дипломатичне відомства розцінило цю пропозицію як "неприйнятну і таку, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів". Крім того, офіційний Київ висунув у своїй відповіді МЗС РФ вимогу виконати наказ Міжнародного трибуналу без жодних подальших умов й негайно звільнити 24 українських моряків.