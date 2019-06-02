 Клімкін впевнений, що Росія скоро звільнить українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Клімкін впевнений, що Росія скоро звільнить українських моряків

Глава МЗС України Павло Клімкін впевнений, що Росія скоро звільнить усіх 24 українських моряків в обмін на політичні преференції.

Під час атаки російських суден в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року

Під час атаки російських суден в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що Росія невдовзі звільнить 24 українських моряків, які були взяті у полон наприкінці листопада минулого року в районі Керченської протоки в Чорному морі.

"Я впевнений, що їх звільнять, причому найближчим часом", - заявив український міністр в ефірі телеканалу ATR у вівторок, 9 липня. Він висловив переконання, що для президента РФ Володимира Путіна "важливо вирішити це питання" в контексті наступного саміту Великої сімки, який має відбутися 24-26 серпня у французькому місті Біарріц.

Клімкін припускає, що Росія звільнить українських моряків "в контексті зустрічей стосовно Донбасу, можливо у Нормандському форматі, можливо у якомусь іншому". За словами міністра, Путіну дуже важливо, щоб у Європі зменшувалась солідарність стосовно санкцій, "він буде бити на кінець року", впевнений глава МЗС України (ЄС ухвалює рішення про подовження санкцій проти РФ кожні півроку, нині санкції є чинними до кінця січня 2020 року. - Ред.). 

Також Клімкін назвав, на його думку, дві основні кінцеві мети Кремля - повернення ролі Росії як світового гравця та свобода дій Кремля в Україні. За твердженнями Клімкіна, Москва намагатиметься розколоти Україну, просуваючи ідею її федералізації.

DW.COM

У МЗС були повноваження без узгодження з президентом направляти відповідь на ноту РФ щодо суду над українськими моряками, наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. (27.06.2019)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що іде у відпустку. Водночас президент Зеленський попросив прем'єра відкрити щодо нього дисциплінарне провадження. (01.07.2019)

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський розкритикував МЗС України та його керівника Павла Клімкіна через надсилання без його відома відповіді на ноту російських дипломатів щодо українських моряків. Клімкін, своєю чергою, заявив, що у його відомства були всі повноваження без узгодження з президентом направляти відповідь на ноту РФ.

Потім президент Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа із закликом про те, що Клімкіна треба притягнути до дисциплінарної відповідальності. Згодом Клімкін заявив, що йде у "політичну відпустку".   

У травні Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українських військово-морських кораблі і 24 члени екіпажів, яких у листопаді минулого року російські військові захопили в районі Керченської протоки. Росія виконати це рішення відмовилася.  

Дивитись відео 01:05

Зеркаль про звільнення моряків з "доброї волі" Росії (11.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеркаль про звільнення моряків з "доброї волі" Росії (11.06.2019)  

Також за темою

Außenminister der Ukraine Pavlo Klimkin

Київ просить у дружніх країн підтримки у звільненні українських моряків 02.06.2019

Українське міністерство закордонних справ звернулося до зовнішньополітичних відомств дружніх країн з вимогою тиснути на Росію задля звільнення затриманих моряків, повідомив його очільник Павло Клімкін.

Russland ukrainische Soldaten vor Gericht in Moskau

Попри рішення трибуналу Москва відмовляється звільнити українських моряків 27.05.2019

РФ не змінить свою позицію щодо звільнення українських військових моряків, яких захопили в Керченській протоці. Їхню долю вирішить суд, заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Ukraine Russland Konflikt Krim l Hafens im ukrainischen Mariupol am Asowschen Meer

Усі затримані Росією українські моряки назвали себе військовополоненими 27.12.2018

Двоє останніх моряків із захоплених Росією українських кораблів назвали себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола полозов. Росія відмовляється визнавати за ними цей статус.

Реклама

Докладно

Дедалі більше міст світу оголошують кліматичний надзвичайний стан

Що таке кліматичний надзвичайний стан?

Дедалі більше міст у світі оголошують кліматичний надзвичайний стан. Що це - символічна політика чи справжній прорив?  

НБУ

НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів

Скасування обмежень на репатріацію дивідендів - ще один крок на шляху валютної лібералізації, кажуть у НБУ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  