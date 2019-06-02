Клімкін впевнений, що Росія скоро звільнить українських моряків

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що Росія невдовзі звільнить 24 українських моряків, які були взяті у полон наприкінці листопада минулого року в районі Керченської протоки в Чорному морі.

"Я впевнений, що їх звільнять, причому найближчим часом", - заявив український міністр в ефірі телеканалу ATR у вівторок, 9 липня. Він висловив переконання, що для президента РФ Володимира Путіна "важливо вирішити це питання" в контексті наступного саміту Великої сімки, який має відбутися 24-26 серпня у французькому місті Біарріц.

Клімкін припускає, що Росія звільнить українських моряків "в контексті зустрічей стосовно Донбасу, можливо у Нормандському форматі, можливо у якомусь іншому". За словами міністра, Путіну дуже важливо, щоб у Європі зменшувалась солідарність стосовно санкцій, "він буде бити на кінець року", впевнений глава МЗС України (ЄС ухвалює рішення про подовження санкцій проти РФ кожні півроку, нині санкції є чинними до кінця січня 2020 року. - Ред.).

Також Клімкін назвав, на його думку, дві основні кінцеві мети Кремля - повернення ролі Росії як світового гравця та свобода дій Кремля в Україні. За твердженнями Клімкіна, Москва намагатиметься розколоти Україну, просуваючи ідею її федералізації.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський розкритикував МЗС України та його керівника Павла Клімкіна через надсилання без його відома відповіді на ноту російських дипломатів щодо українських моряків. Клімкін, своєю чергою, заявив, що у його відомства були всі повноваження без узгодження з президентом направляти відповідь на ноту РФ.

Потім президент Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа із закликом про те, що Клімкіна треба притягнути до дисциплінарної відповідальності. Згодом Клімкін заявив, що йде у "політичну відпустку".

У травні Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українських військово-морських кораблі і 24 члени екіпажів, яких у листопаді минулого року російські військові захопили в районі Керченської протоки. Росія виконати це рішення відмовилася.