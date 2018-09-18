Клімкін: Видача угорських паспортів громадянам України - виклик нацбезпеці

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що видача угорських паспортів громадянам України на Закарпатті є викликом національній безпеці. Про це він заявив у п'ятницю, 21 вересня, в ефірі телеканалу "1+1".

"Роздача громадянства сама по собі заборонена Віденською конвенцією про консульські зносини. Те, що ми дозволяємо, вони і мають робити на нашій території. Це виклик нашій національній безпеці", - наголосив він. Коментуючи нещодавно оприлюднене у ЗМІ відео, міністр додав, що проблема не лише в роздачі громадянства, а і в заклику приховувати це від України. Він також запевнив, що Київ не дасть змоги Будапешту роздавати угорські паспорти українським громадянам і продовжить діалог з Угорщиною про пролонгацію перехідного періоду закону "Про освіту". Останній також спровокував конфлікт між державами-сусідками.

Раніше очільник МЗС Угорщини обурився планами Києва вислати угорського консула із закарпатського Берегового.

Київ і Будапешт вкотре сваряться - цього разу через інформацію про видачу угорських паспортів громадянам України на території консульства Угорщини в Береговому Закарпатської області. Нещодавно ЗМІ оприлюднили відео із прийняттям присяги, яке нібито було зняте в консульстві Угорщини на Закарпатті, на якому люди називають Угорщину своєю батьківщиною, а потім їх закликають приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.