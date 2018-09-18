 Клімкін: Видача угорських паспортів громадянам України - виклик нацбезпеці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

Клімкін: Видача угорських паспортів громадянам України - виклик нацбезпеці

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обіцяє завадити роздачі угорських паспортів громадянам України на Закарпатті.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що видача угорських паспортів громадянам України на Закарпатті є викликом національній безпеці. Про це він заявив у п'ятницю, 21 вересня, в ефірі телеканалу "1+1".

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"Роздача громадянства сама по собі заборонена Віденською конвенцією про консульські зносини. Те, що ми дозволяємо, вони і мають робити на нашій території. Це виклик нашій національній безпеці", - наголосив він. Коментуючи нещодавно оприлюднене у ЗМІ відео, міністр додав, що проблема не лише в роздачі громадянства, а і в заклику приховувати це від України. Він також запевнив, що Київ не дасть змоги Будапешту роздавати угорські паспорти українським громадянам і продовжить діалог з Угорщиною про пролонгацію перехідного періоду закону "Про освіту". Останній також спровокував конфлікт між державами-сусідками.

 

Раніше очільник МЗС Угорщини обурився планами Києва вислати угорського консула із закарпатського Берегового.

Київ і Будапешт вкотре сваряться - цього разу через інформацію про видачу угорських паспортів громадянам України на території консульства Угорщини в Береговому Закарпатської області. Нещодавно ЗМІ оприлюднили відео із прийняттям присяги, яке нібито було зняте в консульстві Угорщини на Закарпатті, на якому люди називають Угорщину своєю батьківщиною, а потім їх закликають приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Посилання в інтернеті

Віденська Конвенція про консульські зносини

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