 Клімат до 2070 року: спека загрожує мільярдам | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.05.2020

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Світ

Клімат до 2070 року: спека загрожує мільярдам

Як і в інших живих видів, у людства є певна зона комфортного проживання. До 2070 року вона серйозно зменшиться, місця проживання мільярдів людей можуть стати непридатним для життя. DW - про тривожний прогноз науковців.

Уже за 50 років середня температура на планеті може суттєво підвищитися

Уже за 50 років близько 3,5 мільярда людей можуть опинитися в зонах погодних умов, що непридатні для життя, якщо людство не зупинить зміну клімату на планеті шляхом скорочення викидів вуглекислого газу (СО2). Такий основний висновок дослідження "Future of the human climate niche" ("Майбутнє кліматичного середовища проживання людини"), опублікованого в одному з найбільш авторитетних наукових видань у світі, журналі Національної академії наук США (PNAS).

Для свого дослідження група авторів – антропологи, екологи та дослідники кліматичних змін - використовувала бази даних про історично сформоване розселення людей на планеті й порівняла ці дані з кліматичними умовами в цих регіонах. Науковці, за їхніми словами, з подивом виявили, що найбільше число поселень розташовується в "досить вузькому діапазоні": на територіях із середньорічною температурою від 11 до 15 градусів. Цей кліматично-географічний розподіл вчені назвали "екологічним середовищем проживання людини".

Середовище проживання людини зменшиться, прогнозують вчені

Утім, швидке глобальне потепління загрожує завдати серйозної шкоди середовищу проживання людини, яке практично не змінювалося протягом останніх 6000 років, як з'ясували науковці. За основу вони взяли прогнози останньої доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, згідно з якою глобальна концентрація парникових газів буде загалом збільшуватися. Другою основою для розрахунків став один з базових сценаріїв майбутнього розвитку планети і динаміки зростання чисельності населення, складений міжнародною групою науковців.

 29 градусів за Цельсієм - це температурний режим пустелі Сахара

 29 градусів за Цельсієм - це температурний "режим" пустелі Сахара

Розрахунки показали, що територія планети, на якій середньорічна температура перевищить позначку в 29 градусів за Цельсієм, до 2070 року збільшиться з 0,8 відсотка до 19 відсотків суходолу. Для розуміння, 29 градусів за Цельсієм - це температурний "режим" пустелі Сахара.

Проблема полягає в тому, що температура збільшиться не лише в практично безлюдній зоні пустель, але і в густонаселених районах з найвищими темпами народжуваності на планеті. Практично безлюдними можуть стати значні ареали в Південній Америці, Індії, Африці, Північній Австралії та Південно-Східній Азії.

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Загалом у дослідженні брали участь вчені з дев'яти наукових центрів, у тому числі зі США, Данії, КНР, Японії та Великобританії. Експерти зробили висновок, що кожен додатковий градус середньорічної температури на Землі здатний залишити приблизно мільярд людей без звичних (а точніше, придатних для життя) умов існування. Якщо говорити про окремі країни, то глобальне потепління тільки в Індії позбавить середовища існування мільярд людей, а в Нігерії, Пакистані, Індонезії та Судані не менше 100 мільйонів - у кожній із цих країн.

Глобальне потепління - причина міграції та конфліктів

Але життя зміниться скрізь: у більшості регіонів із середньорічною температурою близько 13 градусів вона може вирости до 20, це можна порівняти з кліматом в найспекотніших регіонах Північної Африки, європейського Середземномор'я і Південного Китаю.

Зміни клімату вже призвели до появи міграції з певних регіонів

Зміни клімату вже призвели до появи міграції з певних регіонів

Чи посилять ці кліматичні процеси глобальну міграцію? Науковці утримуються від того, щоб однозначно це стверджувати, посилаючись на те, що причини міграції різні, хоча і вважають саме такий сценарій найімовірнішим. Більшість регіонів, яким загрожують екстремальні температури в майбутньому, є найбіднішими у світі, і їхні можливості пристосовуватися до погіршення погодних умов обмежені, пишуть автори дослідження. Так чи інакше, наслідки будуть трагічними, попереджають вони. "Це матиме не лише спустошливі прямі наслідки, але й ускладнить боротьбу з такими кризами як нові пандемії", - попереджає нідерландський дослідник проблем екології Мартен Шеффер.

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Вакцини від зміни клімату не буває

У минулому, коли відбувалися зміни клімату, а людство втрачало оптимальні умови для життя, це призводило до конфліктів і масової міграції, зауважив співавтор дослідження, археолог Тім Колер з Вашингтонського державного університету в США. Людству слід мати план на випадок реалізації подібних сценаріїв в майбутньому. Адже вже сьогодні міграція посилює міжнародну напруженість, хоча за межами країни свого народження живе "відносно помірна кількість - близько 250 мільйонів осіб", пишуть автори дослідження.

Територія середовища проживання для людства скорочується

Територія середовища проживання для людства скорочується

"Коронавірус змінив світ так, як ще кілька місяців тому це навряд чи було можливо уявити. Результати наших досліджень показують, що потепління клімату здатне призвести до схожих процесів", - йдеться в заяві Мартена Шеффера, який керував проєктом групи вчених. Швидкість розвитку кліматичної кризи не так помітна, як поширення пандемії, але, на відміну від вірусу, на поліпшення ситуації найближчим часом, впевнений Шеффер, сподіватися не доводиться.

Людство просто не уявляє масштаб загрози

"Потепління клімату змінить температурні умови цілих міст і навіть країн настільки, що сьогоднішні жителі поки не можуть цього уявити", - прокоментував публікацію професор географії в Ексетерському університеті Ніл Адгер, який консультував авторів дослідження. Адгер, якого цитує газета Washington Post, попереджає, що підвищення температури призведе до глибокої зміни у світовій економічній географії.

Дослідження помітив і німецький фахівець із питань глобального потепління, засновник і почесний директор Потсдамського інституту дослідження клімату Ганс Йоахім Шельнгубер (Hans Joachim Schellnhuber). Шельнгубер, який протягом багатьох років є радником канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) з питань кліматичних змін, зазначив, що дослідження додало аргументів його позиції, згідно з якою "частиною глобальної стратегії адаптації до змін клімату повинна стати масштабна керована міграція, що отримує підтримку".

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Клімат до 2070 року: спека загрожує мільярдам

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