Кліматичний саміт ООН схвалив заходи для реалізації Паризької угоди

Учасники 24-ї Всесвітньої конференції ООН з питань захисту клімату (COP24) в польському Катовіце після двох тижнів напружених переговорів досягли загального консенсусу. Було ухвалено пакет заходів для реалізації Паризької кліматичної угоди, заявив увечері в суботу, 15 грудня, голова COP24, заступник міністра навколишнього середовища Польщі Міхал Куртика.

Він зазначив, що переговори щодо клімату стосуються не лише національних інтересів, але важливі для усього людства та відповідальності за майбутні покоління. "Ви можете пишатися", - сказав Куртика, цитує агенція dpa.

Серед іншого, представники близько 200 країн домовилися про прозорі правила визначення та норми концентрації вуглекислого газу в атмосфері, щоб можна було синхронізувати діяльність держав з боротьби зі зміною клімату. Особливо запеклі дискусії викликала методика розрахунків при торгівлі квотами на шкідливі викиди, через що завершення саміту, намічене на 14 грудня, перенесли на пізніший термін.

Учасники конференції закликали до негайних дій проти зміни клімату. "Ми повинні подбати про те, щоб наша Земля залишалася придатною для проживання. І відповідає за це наше покоління", - заявила в ході фінальних дискусій міністерка довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze).

В міжнародних організаціях із захисту клімату також вимагають більше кроків з боку держав для захисту клімату. "Рік кліматичних катастроф та страшні попередження від провідних вчених повинні були призвести до більшого. Натомість уряди знову підводять людей, оскільки ігнорують науку та важкий стан", - зазначили виконавча директорка Greenpeace International Дженніфер Морган.

Мета кліматичної угоди, укладеної в Парижі в 2015 році, - не допустити потепління клімату більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби. Відповідно до опублікованої в жовтні поточного року спецдоповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), потепління на 1,5 градуса і вище може призвести до довгострокових і незворотних змін і загибелі деяких екосистем.

Якщо рівень викидів СО2 не зміниться, то до 2030 року клімат Землі може стати майже таким же спекотним і сухим, яким він був три мільйони років тому, йдеться в дослідженні, опублікованому 10 грудня в журналі Національної академії наук США (PNAS). Це може привести до сильного підйому рівня світового океану і інших змін.