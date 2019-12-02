Кліматична конференція ООН: з Гретою Тунберг, але без великих надій

У Мадриді з 3 по 13 грудня відбуваєтьсяКліматична конференція ООН. Грета Тунберг приїде, але із запізненням. Спочатку шведська кліматична активістка вирушила до Чилі, де спершу мала відбутися кліматична конференція ООН, так звана COP - Conference of the paries. Тепер вона на шляху до Європи, на вітрильному судні - не на літаку. Вона хотіла причалити до берегів Португалії якраз до кліматичної конференції, яка була перенесена з Чилі до Мадрида через масові протести і безлади в латиноамериканській країні, та поїхати далі до Іспанії. Але, як написала активістка в Twitter, шлях вона долає повільніше, ніж сподівалася.

Повільнішим, ніж сподівалися захисники клімату, обіцяє бути й прогрес від цієї кліматичної конференції ООН. Як сказала в розмові з DW німецька міністерка довкілля Свенья Шульце (Svenja Schulze), "успіхом" конференцію можна буде назвати лише тоді, "коли ми зможемо ще більше посилити амбіції. Це означає: країни мають робити більше, ніж вони пообіцяли робити раніше".

Остаточне прощання Трампа із захистом клімату

На кліматичній конференції ООН у Парижі 2015 року понад 190 країн світу взяли на себе зобов'язання не дати середній річній температурі на планеті піднятися більш ніж на 2 градуси Цельсія порівняно з доіндустріальним періодом, в ідеалі - лише на 1,5 градуса. Для цього всі країни мусять уже зараз поставити перед собою більш амбітні кліматичні цілі. Адже науковці дедалі більш нагально попереджають: клімат змінюється дедалі швидше. Та чи вдасться узгодити більш високі цілі в Мадриді - сумнівно. Поки що лише дуже невелика кількість країн, передусім з Африки та Азії, пообіцяла робити більше для захисту клімату. Тоді як на початку листопада президент США Дональд Трамп, який не вірить у зміни клімату, вийшов із Паризької кліматичної угоди.

Президент США Дональд Трамп остаточно вивів свою країну з Паризької кліматичної угоди

На думку німецького міністра закордонних справ Гайко Мааса (Heiko Maas), США - не єдина країна, яка на даний момент мало що робить для захисту клімату. "Це крок, про який ми надзвичайно шкодуємо. І ми сподіваємося та докладаємо зусиль для того, щоб це прощання було лише тимчасовим. Але нам не можна покладатися на те, що розбіжності в питаннях кліматичної політики швидко зникнуть. Наступного року не варто очікувати особливих ініціатив щодо кліматичної політики ані від головування США у Великій сімці, ані від головування Саудівської Аравії у Великій двадцятці", - каже міністр. Так само варто згадати й Бразилію, президент якої Жаір Болсонару так само не належить до захисників клімату.

Технічна конференція

Так чи інакше, конференція в Мадриді - дуже технічна. Цілі, які сама для себе визначила кожна країна, мають стати прозорішими, та передусім їх має стати легше порівнювати між собою. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який за кілька днів до початку конференції відвідав Берлін, висловив у розмові з DW сподівання на нові важливі імпульси від заходу в Мадриді: "Вирішальним буде, якщо всі - держави, приватний сектор, представники бізнесу та громадянського суспільства - дадуть зрозуміти, що вони справді хочуть подолати нинішню ситуацію, адже вона не є сталою".

Грета Тунберг пливе до Європи на вітрильній яхті

Організації екологічних активістів, крім того, сподіваються на прогрес щодо теми, яка до цього переважно перебувала в тіні кліматичних конференцій: компенсація за завдану шкоду і втрати, яких зазнали передусім бідні країни. Сабіне Міннінґер (Sabine Minninger), експертка з клімату з німецької церковної гуманітарної організації Brot für die Welt, каже, що багаті держави намагаються уникати цієї теми, адже побоюються, що їм доведеться платити за наслідки великих природних катаклізмів.

Бідні країни страждають найбільше

Тим не менше, Міннінґер називає цю тему центральною: "Якраз для найбідніших країн оговтатися від природної катастрофи чи екстремальних погодних явищ - особливо важка задача. Крім того, їм важче знайти на ринках капіталу дешеві кредити, щоб пристосуватися до змін клімату".

Ще однією з нетерпінням очікуваною темою, яку обговорюватимуть у Мадриді, стане захист морів. Тож це буде радше робоча конференція, посеред великої уваги, яку привернула до теми захисту клімату весь світ Грета Тунберг.