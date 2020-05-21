 Кличко просить уряд дозволу послабити карантин у Києві попри позицію МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2020

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Кличко просить уряд дозволу послабити карантин у Києві попри позицію МОЗ

Віталій Кличко просить Кабмін дозволити Києву послабити карантин попри заяву міністерства охорони здоров'я України про те, що столиця до цього не готова.

За словами Кличка, у Києві зараз відбувається транспортний колапс

За словами Кличка, у Києві зараз відбувається "транспортний колапс"

На тлі заяви міністерства охорони здоров'я України про те, що Київ не відповідає критеріям для запровадження другого етапу послаблень протиепідемічних обмежень, мер столиці Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити місту піти на критично необхідні для нього пом'якшення карантинних заходів. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у п'ятницю, 22 травня.

За словами Кличка, серед необхідних кроків - відновлення роботи громадського транспорту з 23 травня, а метрополітену - з 25 травня, адже в місті, каже мер, спостерігається "транспортний колапс". Він також просить дозволу відкрити з найближчої суботи торговельні заклади площею до однієї тисячі квадратних метрів. Водночас мер Києва пропонує не відкривати поки дитячі та спортивні майданчики.

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Київ не відповідає одному з трьох критеріїв уряду

Кличко зазначає, що столиця України не відповідає лише одному з трьох критеріїв, які в уряді вважають необхідними для запровадження другого етапу пом'якшення протиепідемічних закладів. Так, у столиці кількість хворих на 100 тисяч мешканців є вищою за цільовий показник у 12 осіб і становить 15 інфікованих коронавірусом на 100 тисяч.

За словами Кличка, така ситуація зумовлена виявленим тиждень тому спалахом у Дарницькому дитячому інтернаті для дівчат, однак останні шість днів захворюваність у столиці була в межах визначеної урядом норми. "Що стосується інших двох критеріїв - претензій немає", - заявив Кличко, додавши, що за кількістю проведених тестів на 100 тисяч населення Київ перевищує цільовий показник Кабміну втричі.

Кличко хоче відкрити ТРЦ вже наступної середи

За словами мера столиці, він очікуватиме реакції уряду. 23 травня у Києві відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, яка й ухвалюватиме остаточне рішення із врахуванням динаміки захворюваності на COVID-19 у місті.

Тим часом Кличко повідомив на зустрічі з представниками Української ради торговельних центрів (УРТЦ) 22 травня про рішення міської влади щодо можливого старту роботи ТРЦ столиці вже з середи, 27 травня. "На зустрічі обговорювалися питання епідеміологічної ситуації в Києві, важливості якнайшвидшого відкриття ТРЦ, залежності роботи ТРЦ від транспортної
інфраструктури столиці, заходи безпеки", - йдеться у повідомленні УРТЦ. Водночас Кличко наголосив, що ця дата поки є ймовірною.

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