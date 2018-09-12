 Кличко не збирається йти у президенти в 2019 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

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Новини

Кличко не збирається йти у президенти в 2019 році

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що не збирається "скакати з однієї посади на іншу", тому не братиме участь у президентських виборах наступного року. Раніше він не виключав такої можливості.

Віталій Кличко не піде у президенти наступного року

Віталій Кличко не піде у президенти наступного року

Мер Києва Віталій Кличко не має наміру брати участь у президентських виборах 2019 року. "Буде нечесним скакати з однієї посади на іншу", - заявив Кличко журналістам у четвер, 13 вересня, у кулуарах форуму YES.

Київський міський голова наголосив, що дав обіцянку киянам, що вони зможуть пишатися своїм містом, і має намір домогтися її виконання, інформує агентство "Інтерфакс-Україна". Водночас він не виключив, що після виконання цього завдання в Києві готовий буде запропонувати "зробити це в кожному місті".

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Щоб уникнути екстрадиції в США, українському мільярдеру Дмитру Фірташу довелося в суді Відня розкрити неприємні факти з-за лаштунків політики і газового бізнесу. В обмін він отримав свободу. Репортаж DW. (01.05.2015)

У австрійській пресі регулярно повідомляють, з ким зустрічається Дмитро Фірташ у Відні, поки чекає на рішення суду про свою екстрадицію до США. Серед найрезонансніших - зустріч з Кличком і Порошенком. (04.04.2014)

Відповідаючи на запитання про можливу підтримку президента України Петра Порошенка на майбутніх виборах, мер української столиці сказав, що поки не чув від Порошенка заяви про балотування в президенти. "Якщо буде заява - я зможу висловити свою точку зору", - сказав Кличко.

У березні 2018 року Віталій Кличко не виключав, що стане кандидатом у президенти під час виборів у березні 2019 року. 

На попередніх президентських виборах в Україні у 2014 році Кличко зняв свою кандидатуру на користь чинного президента України Петра Порошенка, який тоді здобув перемогу у першому турі. У квітні 2015 року український олігарх Дмитро Фірташ під час судового процесу у Відні щодо його екстрадиції до США заявив, що з 2012 року підтримував Кличка та його партію "УДАР". Він також повідомив, що проводив зустріч з Віталієм Кличком та Петром Порошенком у Відні напередодні президентських виборів 2014 року, у результаті якої, як стверджував олігарх, "ми отримали те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером (Києва - Ред.)". 

Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися 31 березня 2019 року.

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