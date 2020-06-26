Кличко: Київ може повернутися до суворого карантину

Міська влада Києва розглядає можливість повернення до суворих протиепідемічних обмежень, повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко на онлайн-брифінгу в п'ятницю, 26 червня.

"Останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки у нас нових випадків на добу. Обмеження було послаблено, оскільки ми розуміємо, що бізнес має працювати, що людям треба заробляти, що потрібно піднімати економіку. Але, на жаль, багато жителів столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не надягають масок у громадському транспорті й у громадських місцях, де найвищий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями", - цитує Кличка агентство "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок у лікарнях у найближчі дні суттєво скоротиться, влада буде змушена повернути суворі обмеження. "Зокрема, і в роботі громадського транспорту. І, наголошу, ми все ближче до такого рішення", - зазначив мер.

Як повідомлялося, за минулу добу в Києві підтвердили 115 нових випадків коронавірусу.

Антирекорди третій день поспіль

Загалом в Україні вже третій день поспіль фіксується антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19. Так, за останню добу в Україні зафіксували 1109 нових випадків. Днем раніше повідомлялося про 994 нових хворих на COVID-19 за добу, а 24 червня - про 940.

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Минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину у випадку критичного зростання кількості інфікувань.