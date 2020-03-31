 Кличко звільнив свого заступника, який вдарив поліцейського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кличко звільнив свого заступника, який вдарив поліцейського

Віталій Кличко звільнив свого заступника Володимира Слончака, який вдарив поліцейського. Мер Києва запевнив, що нікого не покриватиме і вибачився перед правоохоронцями та жителями Києва.

Київський міський голова Віталій Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко

Мер Києва, голова Київської міської держадміністрації (КМДА) Віталій Кличко у понеділок, 27 квітня, повідомив, що звільнив свого заступника Володимира Слончака через інцидент з правоохоронцями, який трапився напередодні.

"Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, що ви бачили в новинах, що відбулося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу і в першу чергу тим, хто її представляє", - заявив Кличко під час брифінгу.

Він вибачився перед правоохоронцями та жителями Києва "за таку негідну поведінку" свого заступника. "Я не раз говорив, що нікого покривати не буду, і Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом як і кожен громадянин України", - наголосив Кличко.

За повідомленнями українських ЗМІ, напередодні ввечері правоохоронці зупинили в Києві автомобіль, за кермом якого була депутка Київської міської ради Людмила Костенко. Разом з нею у машині перебував заступник голови КМДА Володимир Слончак. Патрульні зупинили автомобіль, бо водійка не увімкнула фари у темну пору доби.

Під час розмови правоохоронці запідозрили, що Людмила Костенко керувала машиною у нетверезому стані. Утім, депутатка відмовилася пройти відповідний тест. Поліцейські склали на Костенко адмінпротокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

За даними поліції Києва, під час оформлення документів з машини вийшов нетверезий Слончак, почав погрожувати правоохоронцю і вдарив його. Поліцейського доправили до медзакладу. Слончака затримали, йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Також за темою

Kozatskyi Hotel Ukraine Besucher Rückkehrer Bali Katar

Поліція встановлює кількість утікачів з обсервації в готелі "Козацький" у Києві 31.03.2020

Раніше повідомлялося, що кілька осіб самовільно залишили місце обсервації в готелі "Козацький" у центрі Києва. Тим часом у Оболонського райвідділі поліції заперечили інформацію про втечу з обсервації в готелі "Пуща".

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Vitali Klitschko

Віталій Кличко ініціює фінансову перевірку діяльності КМДА 16.09.2019

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України з проханням провести аудит діяльності КМДА. Раніше того ж дня про фінперевірку заявив депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко.

Ukraine Kiew Prozess Absetzung Bürgermeister Vitali Klitschko

Звільнення Кличка: як очільник столиці судиться за посаду 14.11.2019

Віталій Кличко судиться з Кабміном через спроби уряду звільнити його з посади голови КМДА. Він просить визнати незаконним вересневе подання прем'єр-міністра.

Реклама

Докладно

Coronavirus Großbritannien Oldham Mann vor Illustration (AFP/O. Scarf)

Що важливо знати зараз про коронавірус?

DW зібрала найновіші висловлювання експертів щодо актуальних питань: маски, небезпека зараження, дезінфекція поверхонь.  

Туристи у Хорватії (фото з архіву)

Коридор для туристів із Чехії до Хорватії на час пандемії?

Чеські туристичні компанії запропонували створити так званий "коридор" для туристів до Адріатичного моря.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  