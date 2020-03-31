Кличко звільнив свого заступника, який вдарив поліцейського

Мер Києва, голова Київської міської держадміністрації (КМДА) Віталій Кличко у понеділок, 27 квітня, повідомив, що звільнив свого заступника Володимира Слончака через інцидент з правоохоронцями, який трапився напередодні.

"Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, що ви бачили в новинах, що відбулося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу і в першу чергу тим, хто її представляє", - заявив Кличко під час брифінгу.

Він вибачився перед правоохоронцями та жителями Києва "за таку негідну поведінку" свого заступника. "Я не раз говорив, що нікого покривати не буду, і Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом як і кожен громадянин України", - наголосив Кличко.

За повідомленнями українських ЗМІ, напередодні ввечері правоохоронці зупинили в Києві автомобіль, за кермом якого була депутка Київської міської ради Людмила Костенко. Разом з нею у машині перебував заступник голови КМДА Володимир Слончак. Патрульні зупинили автомобіль, бо водійка не увімкнула фари у темну пору доби.

Під час розмови правоохоронці запідозрили, що Людмила Костенко керувала машиною у нетверезому стані. Утім, депутатка відмовилася пройти відповідний тест. Поліцейські склали на Костенко адмінпротокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

За даними поліції Києва, під час оформлення документів з машини вийшов нетверезий Слончак, почав погрожувати правоохоронцю і вдарив його. Поліцейського доправили до медзакладу. Слончака затримали, йому загрожує до п'яти років ув'язнення.