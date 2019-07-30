 Кличко звернувся до НАБУ через корупційні закиди Богдана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кличко звернувся до НАБУ через корупційні закиди Богдана

Слідчі мають встановити, хто і від чийого імені звертався до Андрія Богдана із хабарем та оголосити підозри, або голова президентського офісу має вибачитися, заявив київський міський голова.

Київський міський голова Віталій Кличко

Київський міський голова Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження після заяв голови Офісу президента України Андрія Богдана про пропозицію йому хабаря нібито в інтересах Кличка. Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

 

"Я не уповноважував жодну особу на подібні "переговори"!" - написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

На думку Кличка, потрібно встановити, хто, від чийого імені і з якою пропозицією звертався до Богдана, а також чи була отримана неправомірна вигода. "Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", - зазначив Кличко, додавши, що сподівається на те, що Богдан сприятиме розслідуванню. Голова президентського офісу поки не прокоментував цю заяву. 

DW.COM

Мер Києва Віталій Кличко звинуватив керівника офісу президента України Андрія Богдана у "безпідставній брехні" та маніпулюванні законами і Конституцією. (30.07.2019)

Володимир Зеленський хоче закріпити свій політичний успіх і планує взяти під контроль Київ, призначивши свою людину главою КМДА. Але таким чином він може повторити досвід Віктора Януковича. (29.07.2019)

Нагадаємо, 30 липня керівник офісу президента України Андрій Богдан під час пресконференції заявив, що до нього нібито приходив адвокат одного зі "смотрящих" у Київраді і запропонував навпіл розділити кошти обсягом у 40 мільйонів доларів США на рік. Таку суму, за словами Богдана, нібито отримує певна група осіб завдяки доступу до міського бюджету. За це Богдана просили, за його словами, "не рухати голову" Київської міської державної адміністрації (КМДА). Жодних доказів своїх висловлювань Богдан не надав. За його словами, він не був готовий до такої зустрічі, і тому йому "не вдалося зафіксувати такі дані".

Також Богдан стверджує, що Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє "смотрящих", які мають певні групи депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість в Київраді. Кличко, своєю чергою, назвав слова Богдана "безпідставною брехнею".

Суперечки між командою президента України Володимира Зеленського та київським мером виникли через питання майбутнього перебування Кличка на посаді голови КМДА. В Офісі президента направили уряду запит, аби той погодив звільнення Кличка з посади через початок каденції нового президента, при цьому уряд цей запит поки що не розглядав. На даний момент Кличко одночасно перебуває як на посаді міського голови, так і на посаді голови КМДА. Кличко назвав спроби розділити ці посади "наступом на місцеве самоврядування".  В Офісі президента залишили відкритим питання повторного призначення Кличка, утім, зазначили, що він - один із кандидатів.

Аудіо й відео до теми

Що і чому Зеленський хоче забрати у Кличка в Києві? (24.07.2019)  

Також за темою

Ukraine - Kiewer Bürgermeister Vitaly Klitschko

Віталій Кличко назвав "безпідставною брехнею" закиди з боку Андрія Богдана 30.07.2019

Мер Києва Віталій Кличко звинуватив керівника офісу президента України Андрія Богдана у "безпідставній брехні" та маніпулюванні законами і Конституцією.

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Vitali Klitschko

Зеленський розглядає Кличка серед кандидатур на посаду голови КМДА - Богдан 30.07.2019

Президент України розглядає кілька кандидатур на посаду очільника КМДА. Серед них і Віталій Кличко, каже глава Офісу президента Андрій Богдан.

Ukraine Kommunalwahl Rathaus in Kiew

Битва за Київ. Як Зеленський виганяє Кличка з КМДА 29.07.2019

Володимир Зеленський хоче закріпити свій політичний успіх і планує взяти під контроль Київ, призначивши свою людину главою КМДА. Але таким чином він може повторити досвід Віктора Януковича.

Реклама

Докладно

ОПЗЖ: Віктор Медведчук (ліворуч), Вадим Рабінович (у центрі), Нестор Шуфрич (праворуч)

Майбутня опозиція: амбіції і ризик ізоляції ОПЗЖ у Раді

Другою за розміром фракцією у Раді буде ОПЗЖ, утім, саме вона ризикує опинитися в ізоляції.  

Виробництво банкноти номіналом у 1000 гривень

Повернення інвесторів. Чому зміцнюється курс гривні

Іноземці скуповують українські державні облігації, стимулюючи зростання курсу гривні. Чи довго це триватиме?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  