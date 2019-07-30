Кличко звернувся до НАБУ через корупційні закиди Богдана

Міський голова Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження після заяв голови Офісу президента України Андрія Богдана про пропозицію йому хабаря нібито в інтересах Кличка. Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

"Я не уповноважував жодну особу на подібні "переговори"!" - написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

На думку Кличка, потрібно встановити, хто, від чийого імені і з якою пропозицією звертався до Богдана, а також чи була отримана неправомірна вигода. "Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", - зазначив Кличко, додавши, що сподівається на те, що Богдан сприятиме розслідуванню. Голова президентського офісу поки не прокоментував цю заяву.

Нагадаємо, 30 липня керівник офісу президента України Андрій Богдан під час пресконференції заявив, що до нього нібито приходив адвокат одного зі "смотрящих" у Київраді і запропонував навпіл розділити кошти обсягом у 40 мільйонів доларів США на рік. Таку суму, за словами Богдана, нібито отримує певна група осіб завдяки доступу до міського бюджету. За це Богдана просили, за його словами, "не рухати голову" Київської міської державної адміністрації (КМДА). Жодних доказів своїх висловлювань Богдан не надав. За його словами, він не був готовий до такої зустрічі, і тому йому "не вдалося зафіксувати такі дані".

Також Богдан стверджує, що Кличко не контролює Київраду, натомість у ній є двоє чи троє "смотрящих", які мають певні групи депутатів, а Кличку нібито потрібно знаходити з ними компроміс, щоб мати більшість в Київраді. Кличко, своєю чергою, назвав слова Богдана "безпідставною брехнею".

Суперечки між командою президента України Володимира Зеленського та київським мером виникли через питання майбутнього перебування Кличка на посаді голови КМДА. В Офісі президента направили уряду запит, аби той погодив звільнення Кличка з посади через початок каденції нового президента, при цьому уряд цей запит поки що не розглядав. На даний момент Кличко одночасно перебуває як на посаді міського голови, так і на посаді голови КМДА. Кличко назвав спроби розділити ці посади "наступом на місцеве самоврядування". В Офісі президента залишили відкритим питання повторного призначення Кличка, утім, зазначили, що він - один із кандидатів.