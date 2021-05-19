 Кличко заявив, що його не пустили зустрічати канцлерку Меркель у ″Борисполі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Новини

Кличко заявив, що його не пустили зустрічати канцлерку Меркель у "Борисполі"

Під час попередніх візитів канцлерки Меркель до України міського голову Києва допускали до участі в її зустрічі, а цього разу - ні, заявив Віталій Кличко.

Міський голова Києва Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко (фото з архіву) заявляє, що раніше його постійно пускали на зустріч канцлерки в аеропорту "Бориспіль"

Київський мер Віталій Кличко повідомив, що його не пускали зустрічати федеральну канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel) у столичному аеропорту "Бориспіль", куди вона прибула в неділю, 22 серпня. Відповідну заяву Кличко зробив у соцмережі Telegram.

"Прибув в аеропорт "Бориспіль", де, за протоколом, як мер столиці, мав зустрічати канцлерку Німеччини Анґелу Меркель. Як це було і під час її минулих візитів до Києва. Але цього разу мене не пустили. Силою прориватися, звісно, не буду. Але таке в моїй практиці мера - вперше", - зазначив Кличко. Мер Києва також оприлюднив відео, на якому видно, як співробітник охорони аеропорту його не пропускає, оскільки його прізвища немає у списках.

Читайте також: Зеленський очікує від візиту Меркель гарантій для України

Як повідомлялося, програма одноденного візиту канцлерки ФРН до Києва у неділю, 22 серпня, передбачає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Очікується, що головними темами переговорів Меркель з українським керівництвом стануть питання збереження транзиту газу до Європи українською газотранспортною системою, а також врегулювання конфлікту на Донбасі.

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