Кличко: До Києва надійшло 1,2 тисячі тестів для діагностики коронавірусу

У Київ надійшло 1200 швидких тестів для діагностики коронавірусу, повідомив у вівторок, 10 березня, мер міста Віталій Кличко. "Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути п'ять тисяч. Тест-системи розповсюдять по семи визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Кличко також зазначив, що до кінця цього тижня має надійти також обладнання для експрес-тестування в аеропортах. Воно буде встановлено в київських аеропортах - аеропорту імені Сікорського та в "Борисполі".

На Буковині коронавірус підозрюють у п'ятьох людей

Тим часом в Чернівецькій області із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні госпіталізували трьох людей, повідомила обласна адміністрація. Всі ці особи мають ознаки інфекційного захворювання. Отже, з підозрою на COVID-19 у лікарні наразі перебуває п'ять людей.

До сих пір на Буковині був офіційно підтверджений лише один випадок інфікування коронавірусом. Стан чоловіка стабільний, лікування триває.

У зв'язку з поширенням COVID-19 у світі, українська консульська служба рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн, найбільш уражених вірусом, зокрема, до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В'єтнаму, Республіки Корея, Японії, Ірану, Ізраїлю.

Тим часом міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб для захисту українських громадян за кордоном і надання актуальної інформації щодо поширення COVID-19 у світі. Він має координувати роботу із надання допомоги українцям, які перебувають за кордоном на територіях, уражених коронавірусом.