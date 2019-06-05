Кличко відповів на рішення Саакашвілі щодо очолювання партії "УДАР"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що хотів допомогти екс-президенту Грузії та колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі, а тому запропонував йому стати головою своєї партії. Про це Кличко написав у п'ятницю, 7 червня, у Facebook.

"Я свій жест зробив. Щиро і в продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть незважаючи на те, що чимало моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею. Так, коментарі в ФБ - різні, але, вибачте, не вони й раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них. Є слова, а є вчинки. Я політично планів не змінюю", - зазначив Кличко.

Так мер Києва відреагував на повідомлення у ЗМІ, які, посилаючись на власні джерела, повідомили про відмову Саакашвілі очолити партію "УДАР" на виборах до Верховної Ради.

Саакашвілі питає думки українців щодо пропозиції Кличка

Крім того, 5 червня Саакашвілі опублікував відеозвернення до українців, у якому розповів про свою думку щодо пропозиції Кличка. У ньому він подякував меру Києва за пропозицію та назвав умови, за яких він зміг би співпрацювати з його партією.

"В "Ударі" є люди, які були з Порошенком до останнього (...) Це перше. А друге - там є люди, які пов'язані з корупцією. Від них треба повністю відмежуватися і домагатися, щоб вони всі потрапили до в'язниці. Це важлива умова для оновлення і нового об'єднання", - наголосив у відео Саакашвілі.

Однак він так і не повідомив остаточне рішення, заявививши, що ухвалить його після того, як почує поради від українців. "А давайте ви скажіть мені, як буде краще і, звичайно, я послухаю всі ваші аргументи і дуже швидко, разом з вами прийму остаточне рішення", -запевнив Саакашвілі 5 червня.

4 червня лідер партії "УДАР" Віталій Кличко заявив, що його партія братиме участь у позачергових парламентських виборах 21 липня і запропонував Саакашвілі стати її головою.

Раніше в інтерв'ю DW Саакашвілі казав, що, на його думку, більшість у новому парламенті отримає партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу". "Маленька ніша залишається для нових політиків. Я не знаю, чи я зараз здатний, чи політсила ("Рух нових сил". - Ред.) здатна дуже швидко це зайняти. Я не знаю", - зазначив Саакашвілі.

Як повідомлялось, Зеленський скасував рішення свого попередника Петра Порошенка про позбавлення Саакашвілі українського громадянства. 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.