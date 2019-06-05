 Кличко відповів на рішення Саакашвілі щодо очолювання партії ″УДАР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

Кличко відповів на рішення Саакашвілі щодо очолювання партії "УДАР"

Віталій Кличко заявив, що запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити свою партію "УДАР", щоб "підставити плече".

Віталій Кличко відповів на рішення Міхеіла Саакашвілі про очолювання партії УДАР

Віталій Кличко відповів на рішення Міхеіла Саакашвілі про очолювання партії "УДАР"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що хотів допомогти екс-президенту Грузії та колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі, а тому запропонував йому стати головою своєї партії. Про це Кличко написав у п'ятницю, 7 червня, у Facebook.

"Я свій жест зробив. Щиро і в продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть незважаючи на те, що чимало моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею. Так, коментарі в ФБ - різні, але, вибачте, не вони й раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них. Є слова, а є вчинки. Я політично планів не змінюю", - зазначив Кличко.

Так мер Києва відреагував на повідомлення у ЗМІ, які, посилаючись на власні джерела, повідомили про відмову Саакашвілі очолити партію "УДАР" на виборах до Верховної Ради.

Саакашвілі питає думки українців щодо пропозиції Кличка

Крім того, 5 червня Саакашвілі опублікував відеозвернення до українців, у якому розповів про свою думку щодо пропозиції Кличка. У ньому він подякував меру Києва за пропозицію та назвав умови, за яких він зміг би співпрацювати з його партією.

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"В "Ударі" є люди, які були з Порошенком до останнього (...) Це перше. А друге - там є люди, які пов'язані з корупцією. Від них треба повністю відмежуватися і домагатися, щоб вони всі потрапили до в'язниці. Це важлива умова для оновлення і нового об'єднання", - наголосив у відео Саакашвілі.

Однак він так і не повідомив остаточне рішення, заявививши, що ухвалить його після того, як почує поради від українців. "А давайте ви скажіть мені, як буде краще і, звичайно, я послухаю всі ваші аргументи і дуже швидко, разом з вами прийму остаточне рішення", -запевнив Саакашвілі 5 червня.

4 червня лідер партії "УДАР" Віталій Кличко заявив, що його партія братиме участь у позачергових парламентських виборах 21 липня і запропонував Саакашвілі стати її головою.

Раніше в інтерв'ю DW Саакашвілі казав, що, на його думку, більшість у новому парламенті отримає партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу". "Маленька ніша залишається для нових політиків. Я не знаю, чи я зараз здатний, чи політсила ("Рух нових сил". - Ред.) здатна дуже швидко це зайняти. Я не знаю", - зазначив Саакашвілі.

Як повідомлялось, Зеленський скасував рішення свого попередника Петра Порошенка про позбавлення Саакашвілі українського громадянства.  29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.

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