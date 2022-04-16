Кличко: Внаслідок ракетного обстрілу у Києві загинула людина

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину суботи 16 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями суботи, 16 лютого (час київський).

Ракетний обстріл Дарницького району Києва забрав одне життя, кілька людей у лікарнях - Кличко

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Одна людина загинула, кілька осіб поранені унаслідок ракетного удару по Дарницькому району Києва в суботу вранці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Вибухи були в Дарницькому районі. Один загиблий, кілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхні життя", - сказав Кличко в ефірі телемарафону в суботу, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Він також сказав, що не може заборонити киянам, які залишили з початку війни свої будинки, повертатися, але рекомендував поки що цього не робити. "Місто Київ було і залишається ціллю агресора, і ми не виключаємо, що подальші обстріли столиці триватимуть", - сказав київський міський голова

Він також зазначив, що зелені зони навколо Києва, особливо з півночі, заміновані російськими військами, там багато ракет, що не розірвалися, та снарядів і є випадки підриву людей.

++13:28++

Понад 70 тисяч мешканців Луганщини, попри заклики евакуюватися, залишаються в області, повідомляє глава ОВА Сергій Гайдай. За його даними, за 52 дні повномасштабної війни РФ проти України організованою евакуацією з регіону вивезли більше 32 тисяч осіб, понад 200 тисяч людей виїхали самостійно. Гайдай наголошує, що залишатися на Луганщині небезпечно через посилення цілеспрямованих обстрілів житлових масивів. "Рубіжне, Попасна та Гірська громада зруйновані до непізнаваності - там ситуація найгірша, доступ туди ускладнений. Сєвєродонецьк зруйновано на 70 відсотків. У місті залишилося близько 20 тисяч городян із 130 тисяч, що жили там до війни", - пише Гайдай та закликає людей до евакуації.

++13:00++

Жителі західної та східної частин Німеччини по-різному реагують на війну Росії в Україні та її наслідки. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Civey. Так, у західній частині ФРН майже дві третини населення (64 відсотки) готові відмовитися від російських енергоносіїв навіть у разі нестачі енергії. На сході країни на такий крок згодні піти лише 42 відсотки опитаних. На заході ФРН також значно більше людей готові економити на опаленні та менше їздити на автомобілі у разі дефіциту енергоносіїв. Якщо у так званих "старих" федеральних землях на це згодні від 55 до 70 відсотків респондентів, то у "нових" - менше половини.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині 70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині 45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.

Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів. Автор: Микола Пермяков



Журналісти - жертви війни РФ проти України Журналісти - мішень Від початку російського вторгнення 24 лютого під час виконання своїх службових обов'язків загинуло семеро репортерів, ще 11 дістали поранення, підраховує організація "Репортери без кордонів". Українські професійні організації заявляють, що журналісти стали мішенню для російської армії. На фото: відкриття 31 березня 2022 у Львові вуличної виставки, присвяченої постраждалим журналістам.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Євген Сакун Оператор телеканалу LIVE першим загинув під час ракетного удару по столичній телевежі. Жертвами атаки 1 березня стали п'ятеро людей, тіло Сакуна вдалося впізнати лише за прескартою.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Брент Рено Американський кореспондент, документаліст та продюсер Брент Рено загинув, знімаючи втечу біженців з Ірпеня. 13 березня автівку, якою він їхав у місто обстріляли російські солдати. Ще один американський журналіст, який їхав у цій машині, Хуан Арендондо, був поранений.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Олександра Кувшинова 24-річна київська журналістка Олександра Кувшинова співпрацювала зі знімальною групою Fox News, як місцева продюсерка. Втім американський канал не згадав її ім'я у повідомлені про атаку на своїх журналістів 14 березня. Лише після публікації прескарти журналістки та тиску професійної спільноти телеканал Fox визнав загиблу "локальною консультанткою".

Журналісти - жертви війни РФ проти України П'єр Закжевскі Тоді ж загинув і оператор Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі. Група знімала репортаж з селища Горенка на околицях Києва, де потрапила під артилерійський обстріл російської армії. Кореспондент Fox Бенджамін Холл під час атаки втратив ноги та зір на одне око. На фото: поховання Закжевскі в Дубліні

Журналісти - жертви війни РФ проти України Оксана Бауліна Кореспондентка російського опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна загинула 23 березня під час повторного ракетного удару по торговельному центру на Виноградарі в Києві. Минулого року Бауліна емігрувала з РФ після визнання екстремістською організацією Фонду боротьби з корупцією, організації Олексія Навального, з якою вона раніше співпрацювала.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Макс Левін Український фотокореспондент та документаліст Макс Левін зник 13 березня під Києвом. Його тіло знайшли лише 1 квітня. За інформацією української прокуратури, беззбройного журналіста свідомо застрелили російські військові під час наступу. В нього залишилось четверо дітей. На фото: Володимир Зеленський передає близьким Макса Левіна його посмертний орден "За мужність"

Журналісти - жертви війни РФ проти України Мантас Кведаравічюс Литовський документаліст Мантас Кведаравічюс у 2016 році зняв про війну на Донбасі фільм "Маріуполіс". 2 квітня 2022 він загинув під час спроби покинути Маріуполь. Подробиці смерті достеменно не відомі: Кведаравічюс чи то загинув від влучання ракети в авто, чи був затриманий і розстріляний російськими солдатами.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Дмитро Хилюк Кореспондент українського інформагенства УНІАН Дмитро Хилюк зник 4 березня після того, як місто Димер Київської області захопили російські військові. За інформацією українських правоохоронців, журналіста викрали і незаконно утримували російські військові. Зв'язку із Хилюком досі немає.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Вікторія Рощина Редакція Громадського втратила зв'язок із репортеркою Вікторією Рощиною 12 березня. Напередодні вона виїхала із Запоріжжя в Маріуполь, та на виїзді з Бердянська була затримана російськими військовими. Впродовж кількох днів журналістку допитували співробітники ФСБ та чеченські росгвардійці й лише 21 березня її відпустили з полону на підконтрольну Києву територію.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Олег Батурін Каховського кореспондента видання "Новий день" Олега Батуріна 12 березня в рідному місті викрали військові РФ. Під незаконним арештом він провів 8 днів. Пізніше на Херсонщині російська адміністрація затримала головреда сайту "Нова Каховка Сіті" Олександра Гунька. Запорізька кореспондентка агентства УНІАН Ірина Дубченко провела під арештом у росіян майже два тижні.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Насильство проти журналістів продовжується "Репортери без кордонів" нарахували вже 29 нападів на журналістів на війні в Україні. Український Інститут масової інформації зафіксував у березні 155 злочинів, які скоїла РФ проти представників медіа: убивства, обстріли та поранення, погрози, переслідування, викрадення журналістів, обстріли й захоплення телевеж та редакцій, хакерські атаки, відключення від ефіру та блокування доступу до сайтів. Автор: Ігор Бурдига

