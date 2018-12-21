 Климпуш-Цинцадзе: Цьогоріч Угоду про асоціацію виконано на 50 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

Климпуш-Цинцадзе: Цьогоріч Угоду про асоціацію виконано на 50 відсотків

Віце-прем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе оцінює виконання Угоди про асоціацію України-ЄС за 2018 рік приблизно на 50 відсотків.

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Іванна Климпуш-Цинцадзе (архівне фото)

Віце-прем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе, заявила, що не дуже задоволена результатами виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС за 2018 рік. Про це вона сказала в п'ятницю, 28 грудня, виступаючи на прес-конференції в Києві.

"За результатами 9 місяців ми можемо говорити, що за Угодою про асоціацію ті завдання, які були заплановані на 2018 рік, приблизно виконано на 50 відсотків", - зазначила віце-прем'єрка, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Членкиня уряду назвала й причину таких результатів. "Є велика кількість наших колег у парламенті, які, як на мене, ставляться безвідповідально до завдань, що задекларовані політичними силами в намірах йти до Європи", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Водночас вона зазначила, що для уряду цей напрям є пріоритетним. Але якщо таке ставлення не буде правилом для всіх органів влади, то точкові кроки не дадуть очікуваного результату. Попри це, може тішити і трохи заспокоювати той факт, що виконано низку вимог за минулі періоди. Тож сумарний результат щодо виконання Угоди про асоціацію "суттєво зростає", зазначила Климпуш-Цинцадзе.

НАТО допоможе з кібербезпекою

Водночас віце-прем'єрка наголосила, що Україна розраховує на допомогу з боку Північноатлантичного альянсу (НАТО) в питанні кібербезпеки. Йдеться насамперед про захист виборчої системи напередодні запланованих на 2019 рік виборів. За словами Климпуш-Цинцадзе, Україна вже домовилася про співпрацю в цьому питанні з низкою країн-членів Альянсу.

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