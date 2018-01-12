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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Клер Споттісвуд".
Клер Споттісвуд є британською топ-менеджеркою. З січня 2018 року Клер Споттісвуд є головою наглядової ради компанії "Нафтогаз України". Раніше вона очолювала регуляторний орган Великобританії з питань газопостачання Ofgas. Споттісввуд "здобула суттєвий досвід на посаді незалежного директора в публічних та непублічних компаніях". Крім того, вона працювала економістом в королівській скарбниці Великобританії, а також у міністерстві економіки та фінансів Великобританії, яке відповідає за формування та здійснення фінансово-економічної політики уряду, викладала у Лондонській школі бізнесу. Споттісвуд здобула ступінь магістра з економіки у Єльському університеті та ступінь магістра з математики та економіки у Кембриджському університеті. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.