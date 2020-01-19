Київ і Тегеран домовляються щодо "чорних скриньок" з літака МАУ - Пристайко

Україна погоджує з Іраном питання стосовно того, де і коли відбудеться розшифровка самописців зі збитого іранськими військовими літака Boeing компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Про це у суботу, 15 лютого, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Ми вирішуємо зараз з іранцями, де, в якому конкретно місці і за допомогою яких партнерів це буде зроблено. Ви знаєте, обговорюється французька можливість, є пропозиція. Це дуже складне обладнання, яке важко перевозити. Тому треба прийти до спільного рішення, коли ми це зробимо", - сказав в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Іран не може розшифрувати сам, але і не передасть нікому

Напередодні, 14 лютого, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що його країна не займатиметься бортовими самописцями збитого українського літака без присутності всіх зацікавлених у розслідуванні сторін. "Ми не доторкнемося до "чорних скриньок" без присутності всіх зацікавлених сторін", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії NBC.

При цьому Заріф визнав, що Іран не може вилучити самостійно інформацію з "чорних скриньок". Країні необхідне програмне забезпечення, досвід і додаткові знання, щоб мати можливість розшифрувати інформацію, додав іранський міністр. Пославшись на норми міжнародного повітряного права, Заріф зазначив, що Тегеран має право очолити розслідування катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.