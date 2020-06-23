 Київ і вісім областей не готові до пом′якшення карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2020

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Київ і вісім областей не готові до пом'якшення карантину

До пом'якшення карантинних обмежень не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Чернігівська області, а також Київ.

МОЗ: Київ і ще 8 областей не готові до пом'якшення карантину

МОЗ: Київ і ще 8 областей не готові до пом'якшення карантину

Станом на неділю, 5 липня, Київ і вісім областей України не відповідають оновленим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня. Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, розміщеному на порталі відомства.

У повідомленні нагадується, що перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

Так, критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, що визначений як не більше 50 відсотків, не відповідає Закарпатська область, де наповненість складає понад 63 відсотки.

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Критерію охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тисяч населення) не відповідають Донецька, Одеська і Чернігівська області. А критерію частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції, визначеному як не більше 11 відсотків, не відповідають Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Рівненська області. Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10 відсотків) не відповідають Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська й Рівненська області.

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У Києві заповненість ліжок у лікарнях становить понад 36 відсотків, кількість тестувань на 100 тисяч населення - 85,9, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,7 відсотка.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин до 31 липня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливе при стрімкому зростанні захворюваності на коронавірус у 10 і більше областях.

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Послаблення карантину: у Києві запрацювали продовольчі ринки (06.05.2020)

 

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