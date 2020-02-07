 Київ: ЄС частково скасував заборону на імпорт м′яса птиці з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2020

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Київ: ЄС частково скасував заборону на імпорт м'яса птиці з України

Заборона на імпорт м'яса птиці з усієї України, яку ЄС запровадив після випадків пташиного грипу на Вінничині, скасована, заявив торговий представник України Тарас Качка.

півень, кури

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Євросоюз скасував заборону на імпорт з усієї території України м'яса птиці, м'ясної продукції й термічно необроблених продуктів із птиці. Про це у п'ятницю, 14 лютого, повідомив заступник міністра економічного розвитку та торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.

"ЄС підтримав рішення про зонування випадків пташиного грипу в Україні. Таким чином, заборону ЄС на ввезення м'яса птиці з усієї території України, накладену кілька тижнів тому, знято", - написав він. Качка зазначив, що наразі очікується оприлюднення відповідного рішення, після чого воно набере чинності.

За його словами, рішення було ухвалене не одноголосно, бо кілька держав - членів ЄС незадоволені прогресом у співпраці з Україною з інших питань. "Це цілком нормальна реакція, оскільки у сфері санітарії та фітосанітарії між Україною і ЄС є низка питань, де потрібен прогрес", - наголосив Качка.

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Після скандалу в ЄС довкола експорту української курятини Європарламент ратифікував угоду, яка збільшить квоти для експорту українського м'яса птиці. Лазівки, якими користувалися українські виробники, -приберуть. (26.11.2019)

У Вінницькій області було вбито понад 108 тисяч голів птиці через виявлення випадків захворювання пташиним грипом. Продовжується очистка та дезінфекція приміщень, де перебували тварини. (24.01.2020)

Інформацію про часткове відновлення імпорту птиці до ЄС підтвердив також посол України при ЄС Микола Точицький. "В ЄС дослухалися до наших аргументів щодо необхідності використання інструменту регіоналізації замість блокування експорту курятини з усієї території України. Це також означає, що в Єврокомісії і в державах-членах довіряють заходам, які вживаються українськими партнерами", - написав Точицький на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у січні Єврокомісія вирішила тимчасово призупинити імпорт з України м'яса птиці у зв'язку з виявленням пташиного грипу у Вінницькій області

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