Київ хоче залучити до переговорів у Мінську людей, які виїхали з ОРДЛО

Україна пропонує залучити до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську представників ОРДЛО, які виїхали із цих територій. Про це у четвер, 5 грудня, заявив помічник президента України Андрій Єрмак. "У Тристоронній контактній групі у Мінську сьогодні представлено Україну, Росію та ОБСЄ. Також є так звані експерти, які представляють території (ОРДЛО. - Ред.). І в мінських домовленостях практично за кожним пунктом є, що це має бути узгоджено з представниками територій. І весь час чомусь представниками територій були представники невизначених організацій, які на сьогодні не підтримані та не прийняті офіційно жодною державою, навіть Росією", - сказав він під час виступу в Chatham House у Лондоні, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Єрмак зазначив, що у Луганській та Донецькій областях є по дев'ять районів, які непідконтрольні Києву, тому пропонується, щоб було "по одному представнику від тієї частини, тобто 18 осіб, і 18 осіб, яких призначимо ми". Після цього всі сторони мають обрати шістьох людей, які представлятимуть ОРДЛО.

Він зазначив, що до війни на непідконтрольних територіях проживали понад шість мільйонів осіб, тоді як зараз залишилося 1,5 мільйона. "Ми хочемо запропонувати, щоб представниками територій були люди, в яких сьогодні є якийсь зв'язок, прописка в цих 18 районах, нерухомість, бізнес, тобто які мають юридичне підтвердження, що вони можуть представляти ці райони", - пояснив він. За його словами, українська сторона хоче, щоб це були відомі люди, до яких прислухаються, які мають хорошу репутацію, зокрема спортсмени, діячі культури.

Стратегії дій Києва в залежності від результатів переговорів у Парижі

Єрмак також зазначив, що в української влади є різні стратегії дій як на випадок досягнення домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі під час зустрічі в "нормандському форматі", так і в разі, якщо не вдасться домовитися. "Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку РФ йти до мирного процесу, до виконання мінських домовленостей, що ж, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і брати їхній досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль", - сказав він, цитує інтеренет-видання "Європейська правда".

Помічник президента також повідомив, що за результатами саміту "нормандської четвірки" глава держави планує внести законопроєкт про продовження терміну дії закону щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. "Потім ми можемо внести зміни до закону в частині імплементації "формули Штайнмаєра"", - додав Єрмак.

Саміт лідерів "нормандської четвірки" відбудеться в Парижі 9 грудня. У ньому візьмуть участь глави держав і урядів України, Росії, ФРН і Франції. Крім чотиристоронніх переговорів на саміті очікується перша зустріч президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.