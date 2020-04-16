Київ у рамках обміну повернув з ОРДЛО 20 українських громадян

Україна у рамках обміну утримуваними особами з самопроголошеними сепаратистськими утвореннями "ДНР" та "ЛНР" у четвер, 16 квітня, звільнила 20 своїх громадян, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

У повідомленні вказані також імена звільнених українців. Серед них - двоє військових та один правоохоронець, решта є цивільними особами. У рамках обміну з "ДНР" повернуто дев'ятеро українців, з "ЛНР" - одинадцятеро.

Як повідомив агентству новин "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Олексій Резніков, Київ передав у Донецькій області десятьох осіб, одна людина, щодо якої був запит з "ДНР", відмовилася від переміщення на непідконтрольні території. За словами Резнікова, у Луганській області Київ передав чотирьох з семи людей, щодо яких був запит іншої сторони, три особи відмовилися.

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Із огляду на карантинні обмеження, які у даний час діють в Україні, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію.

Нагадаємо, попередній обмін утримуваними особами між Києвом та ОРДЛО відбувся наприкінці минулого року. Щодо обміну утримуваними за формулою "всіх на всіх" домовилися лідери країн "нормандської четвірки" на саміті в Парижі у грудні 2019 року.