 Київ - у ″жовтій зоні″ небезпеки за поширенням COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

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Новини

Київ - у "жовтій зоні" небезпеки за поширенням COVID-19

Київ віднесений до "жовтої зоні" епіднебезпеки за поширенням COVID-19, повідомили в міністерстві охорони здоров'я України.

Київ - у жовтій зоні небезпеки за поширенням COVID-19

Київ та дев'ять областей мають значні темпи поширення COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу в четвер, 13 серпня, заявив, що Київ віднесений до "жовтої зоні" епіднебезпеки за поширенням COVID-19. Про це йдеться в повідомленні на сторінці МОЗ України в соціальній мережі Facebook.

"На основі епідеміологічних даних станом на 12 серпня до переліку регіонів з широким розповсюдженням COVID-19 відносяться Київ, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області", - йдеться в повідомленні. У Львівській області через те, що п'ять днів поспіль показник заповнюваності ліжок становив понад 50 відсотків, встановлено "помаранчевий рівень".

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Київ віднесений до "жовтої зони" епідемічної небезпеки за показником захворюваності на коронавірус за 14 днів на 100 тисяч населення. Крім того, вісім адміністративно-територіальних одиниць відносяться до категорії регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Серед них Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області, Самбір Львівської області, Біляївка Одеської області, Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області, а також Кіцманський район Чернівецької області.

На території, віднесеній до "жовтої зони", забороняється відвідування установ соціального захисту людьми похилого віку, а також забороняється діяльність хостелів, робота закладів після 24:00 і до 7:00, а також проведення масових заходів за участю понад 20 осіб.

Нагадаємо, 12 серпня в Україні було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових підтверджених випадків зараження коронавірусом - було підтверджено інфікування 1 592 українців. Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 86 140 випадків інфікування, 1 992 особи з діагнозом COVID-19 померли, 46 216 пацієнтів одужали.

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