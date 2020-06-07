 Київ та дев′ять областей не готові до пом′якшення карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

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Новини

Київ та дев'ять областей не готові до пом'якшення карантину

Десять регіонів не відповідають критерію МОЗ щодо кількості випадків зараження коронавірусом. На думку Володимира Зеленського, зростання кількості хворих може бути пов'язано зі збільшенням числа проведених тестів.

В уряді розмірковують щодо збільшення числа інфікованих в Україні

В уряді розмірковують щодо збільшення числа інфікованих в Україні

Київ та ще дев'ять областей України не готові переходити до наступного етапу пом'якшення карантину, оскільки не відповідають одному з критеріїв міністерства охорони здоров'я - кількості випадків на 100 тисяч жителів. Про це йшлося у п'ятницю, 12 червня, на селекторній нараді за головування президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, повідомили в пресслужбі Зеленського. Йдеться про Київську, Вінницьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську, Львівську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку області.

За останню добу в Україні було підтверджено 683 нових випадки інфікування, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов своєю чергою зазначив, що зафіксовано також збільшення кількості звернень із симптомами коронавірусу, випадків пневмонії та госпіталізації з ознаками хвороби. Осередки виявлення нових хворих на коронавірус розпорошені.

На думку Володимира Зеленського, зростання захворюваності серед населення може спостерігатися через збільшення кількості тестувань. За його словами, в Україні за добу в середньому проводять близько 20 тисяч ПЛР- та ІФА-тестів. А тому, вважає Зеленський, перед тим як ухвалювати рішення щодо жорсткіших обмежувальних заходів, треба зрозуміти причини зростання числа хворих.

"Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи мають звертати увагу населення на необхідність дотримання маскового режиму та соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти та врятує нашу економіку від карантину", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, відповідно до постанови урядупро "адаптивний карантин" рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критерям МОЗ.

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