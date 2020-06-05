Київ поки не відкриває ресторани, обмежує пасажиропотік у метро - Кличко

Київ відтермінував повноцінне відкриття ресторанів і басейнів. Про це повідомив у п'ятницю, 5 червня, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко під час онлайнбрифінгу.

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"У Києві на сьогодні один із трьох показників - за кількістю хворих на сто тисяч населення - перевищує норму. І сьогодні становить 14,9", - заявив Кличко, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Тому, за його словами, міська влада не може ризикувати здоров'ям людей і запроваджувати послаблення, які дозволив уряд з 5 червня. Йдеться зокрема про дозвіл закладам громадського харчування обслуговувати клієнтів у приміщеннях, а не лише на відкритих майданчиках.

"Рішення про роботу в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. Виходячи з ситуації із захворюваністю в найближчі дні", - додав Кличко. Він пообіцяв рогляд цього питання міською комісією з надзвичайних ситуацій на початку наступного тижня.

Раніше цього дня про неготовність Києва та ще семи областей України до повноцінного відкриття закладів громадського харчування повідомляли в міністерстві охорони здоров'я.

Додаткові заходи на деяких станціях метро

Крім того, Кличко вказав на необхідність вжити додаткових заходів перестороги через постійне зростання кількості пасажирів метрополітену. "Останніми днями збільшився пасажиропотік у метро. Він уже становить майже 800 тисяч пасажирів щодня. (…) Спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тисяч людей. Тобто ризик заразитися в транспорті зростає", - визнав Кличко.

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За словами мера, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції: тобто станція працює на одні або двоє дверей на вхід.

Крім того, зазначив Кличко, збільшився і пасажиропотік у наземному громадському транспорті. "Якщо в перші дні після відновлення роботи наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тисяч пасажирів, то, наприклад, учора (4 червня. - Ред.) ця цифра становила 575 тисяч людей", - сказав мер Києва.