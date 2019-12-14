Київ подякував США за ще одну партію комплексів Javelin для України

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба подякував США за підтримку в вигляді переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin. У суботу, 29 лютого, Кулеба написав на своїй сторінці в соцмережі Twitter: "Дякую нашим друзям зі США за стійкість нашого стратегічного партнерства".

У такий спосіб Кулеба відреагував на повідомлення про контракт на виготовлення наступної партії комплексів Javelin, частина яких призначена й для України.

Напередодні міністерство оборони США повідомило, що уклало нову угоду з виробництва протитанкових ракетних комплексів Javelin для країн-партнерів, серед яких і Україна.

Загальна вартість контракту перевищує 18,4 мільйона доларів, повідомляється на сайті Пентагону. Замовлення отримала компанія Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV з штату Аризона. Планується, що роботи завершаться до 25 червня 2020 року.

Нагадаємо, в грудні 2019 року міністерство оборони України повідомило про підписання угод на постачання другої партії ПТРК Javelin. На початку жовтня 2019 стало відомо, що Державний департамент США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin та пов'язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів. Про постачання Україні цієї партії Javelin домовилися влітку цього року. У 2018 році Сполучені Штати продали Україні 37 пускових установок та понад 200 ракет до ПТРК Javelin.