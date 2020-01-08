Київ погрожує Тегерану позовом до Міжнародного суду через збитий літак

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін застеріг, що Україна має намір звернутися до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй (ООН), якщо Іран не співпрацюватиме в розслідуванні авіакатастрофи пасажирського літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), що сталася 8 січня в Тегерані. Про це чиновник сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому в неділю, 17 травня.

"Якщо переговори зайдуть у глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема до Міжнародного суду ООН. Йдеться не тільки про Україну, а про єдиний фронт держав - Канади, Великобританії, Швеції, Афганістану й України", - сказав заступник міністра.

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На тлі цього Єнін наголосив, що згідно з Монреальською та Чиказькою конвенціями країна, на території якої стався інцидент, має забезпечити негайну розшифровку "чорних скриньок" або передачу їх іншій державі. "Ми розраховуємо, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання і буде співпрацювати з іншими країнами, громадяни яких постраждали під час катастрофи", - додав Єнін.

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15 травня Офіс генерального прокурора повідомив про необхідність створення міжнародної слідчої групи з розслідування катастрофи літака, нагадує інформагенція "Українські новини".