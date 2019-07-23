 Київ повідомив про порушення сепаратистами режиму припинення вогню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2019

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Новини

Київ повідомив про порушення сепаратистами режиму припинення вогню

Загони бойовиків на Донбасі обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї позиції ЗСУ в районі населеного пункту Луганське, повідомили в міноборони України.

Війна на Донбасі

Обстріли велися й зі стрілецької зброї, наголошують у міноборони

Українські військові повідомили, що зафіксували порушення загонами проросійських бойовиків самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" умов режиму припинення вогню. Згідно з даними пресцентру міністерства оборони України, зранку вівторка, 23 липня, було зафіксовано обстріли бойовиками позицій Збройних сил України (ЗСУ) поблизу населеного пункту Луганське.

За даними оборонного відомства, протягом 10 хвилин від підконтрольного сепаратистам села Нижнє Лозове вівся прицільний обстріл з гранатометів і стрілецької зброї по українських військових. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ не зафіксовано.

Водночас ЗСУ "неухильно" дотримувалися всеосяжного "режиму тиші" і вогню у відповідь не відкривали, розповів речник міноборони Дмитро Гуцуляк, якого цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, впродовж минулої доби на Донбасі обстрілів бойовиками сепаратистів позицій Збройних сил України (ЗСУ) не було зафіксовано.

Домовленість про безстрокове припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з 00.01 21 липня була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи.

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  • Гроші на колесах

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    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

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    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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  • Без надії

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    Без надії

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  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


Дивитись відео 01:58

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