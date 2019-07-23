Київ повідомив про порушення сепаратистами режиму припинення вогню

Загони бойовиків на Донбасі обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї позиції ЗСУ в районі населеного пункту Луганське, повідомили в міноборони України.
Українські військові повідомили, що зафіксували порушення загонами проросійських бойовиків самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" умов режиму припинення вогню. Згідно з даними пресцентру міністерства оборони України, зранку вівторка, 23 липня, було зафіксовано обстріли бойовиками позицій Збройних сил України (ЗСУ) поблизу населеного пункту Луганське.
За даними оборонного відомства, протягом 10 хвилин від підконтрольного сепаратистам села Нижнє Лозове вівся прицільний обстріл з гранатометів і стрілецької зброї по українських військових. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ не зафіксовано.
Водночас ЗСУ "неухильно" дотримувалися всеосяжного "режиму тиші" і вогню у відповідь не відкривали, розповів речник міноборони Дмитро Гуцуляк, якого цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
Як повідомлялося, впродовж минулої доби на Донбасі обстрілів бойовиками сепаратистів позицій Збройних сил України (ЗСУ) не було зафіксовано.
Домовленість про безстрокове припинення вогню в Донецькій і Луганській областях з 00.01 21 липня була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи.
З початку доби почався "режим тиші" в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі. За даними ООС, обстрілів не було зафіксовано. У "ДНР" і "ЛНР" теж заявили, що режим припинення вогню дотримується. (21.07.2019)
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