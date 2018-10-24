 Київ побоюється нової агресії РФ після ″виборів″ на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2018

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Новини

Київ побоюється нової агресії РФ після "виборів" на Донбасі

На засіданні Радбезу ООН постпред України Єльченко заявив, що "вибори" на Донбасі є відправною точкою збройної агресії Росії в Україні. Він також зазначив, що РФ переселила до анексованого Криму понад 100 тисяч росіян.

Радбез ООН обговорив ситуацію на Донбасі (архівне фото)

Радбез ООН обговорив ситуацію на Донбасі (архівне фото)

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що незаконні вибори на території окремих районів Донецької та Луганської областей можуть стати новою відправною точкою збройної агресії Росії. "Є ознаки того, що ці так звані вибори можуть стати новою відправною точкою для нового циклу збройної агресії", - сказав він на засіданні Ради Безпеки ООН ввечері у вівторок, 30 жовтня.

Представник України нагадав, що місцеві вибори на території Донецької та Луганської областей мають відбуватися відповідно до українського законодавства. Він також звернув увагу на порушення Росією конвенції ООН з морського права в Азовському морі. "За останні шість місяців Росія зупинила понад 200 суден, які слідували в порти Маріуполя і Бердянська", - зазначив Єльченко, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

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Рада Безпеки ООН 30 жовтня проведе засідання щодо ситуації на Донбасі. Україна також планує надати інформацію про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму та російські провокації в Азовському морі. (30.10.2018)

Під час засідання Радбезу ООН щодо України США звинуватили Росію в перешкоджанні мирному процесу в України. Вісім європейських держав у спільній заяві закликали сепаратистів відмовитися від так званих "виборів". (30.10.2018)

Переселення росіян до Криму

Єльченко повідомив також, що протягом 2014-2017 років РФ перемістила на проживання в окупований нею Крим 108 тисяч російських громадян, передає агенція "Уніан". "Що це, якщо не цілеспрямована політика на зміну демографічного складу регіону?" - зауважив він. 

За його словами, Росія продовжує ігнорувати наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України до Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Зокрема, він вимагає від РФ утримуватися від обмежень на можливість кримським татарам зберігати свої представницькі органи, і зокрема Меджліс, а також гарантувати доступність освіти українською мовою.

"Попри чіткий сенс цього наказу, цілий рік пройшов і Росія продовжує зберігати свою заборону на Меджліс, а кількість студентів, що навчається українською мовою, зменшилася з понад 13 тисяч у 2013-2014 академічному році до лише 172 у 2017-2018 академічному році", - наголосив Єльченко.

"Вибори" на окупованому Донбасі

Нагадаємо, на початку вересня в "ДНР" та "ЛНР" анонсували проведення 11 листопада 2018 року "виборів" ватажків та "депутатів" у цих самопроголошених утвореннях. Це рішення суперечить мінським домовленостям, які передбачають проведення місцевих виборів у цьому регіоні відповідно до українського законодавства і закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

У мінських домовленостях та у законі про особливий статус Донбасу також ідеться про те, що вибори мають бути проведені з дотриманням відповідних стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) при моніторингу з боку Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. В Україні та Європейському Союзі анонсовані самопроголошеними утвореннями "вибори" назвали порушенням мінських домовленостей.

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