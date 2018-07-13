 Київ переконує Захід у необхідності санкцій проти портів Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

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Новини

Київ переконує Захід у необхідності санкцій проти портів Росії

Україна веде переговори із Заходом про нові санкції проти Росії. Міністерство транспорту України звинувачує РФ в блокаді Азовського моря.

Азовське море

Азовське море

Україна закликає запровадити санкції проти російських чорноморських портів. "Ми проводимо переговори з нашими європейськими, американськими партнерами, щоб відповідні санкції були застосовані і до чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря і українських портів в Азовському морі", - заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу 112.ua ввечері в п'ятницю, 20 липня.

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Для пояснень унаслідок скандальних заяв міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні щодо "референдуму" в Криму до МЗС України викликають посла Італії, повідомили в українському відомстві. (21.07.2018)

Керченський міст може стати клапаном, який регулює тиск Москви на Київ, обмежуючи судноплавство в українські порти Азовського моря. При цьому мосту загрожує самознищення, вважають деякі навіть російські експерти. (07.08.2017)

Росіяни поплатяться за будівництво мосту через Керченську протоку, сказав Омелян, нагадавши про європейські санкції проти тих, хто причетний до його зведення.

Натомість у Москві інформацію про блокаду моря заперечують. "Жодної блокади Азовського моря Росія не здійснює, там йде вільне судноплавство", - заявив 21 липня заступник голови комітету Ради Федерації з економічної політики Сергій Калашников, повідомляє РИА "Новости".

Затримання судна "Норд"

Загострення ситуації в регіоні почалося після того, як Держприкордонслужба України 25 березня затримала маломірне рибальське судно "Норд" в українських водах Азовського моря. У відомстві повідомили, що судно зареєстровано на "тимчасово окупованій території АР Крим", а члени екіпажу мали "так звані паспорти громадян РФ, видані в місті Керч". Під час огляду сейнера було виявлено трал для лову риби і 5 тонн морепродуктів.

Судно заарештували, його капітану загрожує до п'яти років позбавлення волі, на членів команди склали адміністративні протоколи. Двоє моряків зуміли повернутися до Криму через Білорусь, сімох зняли з рейсу до Мінська.

Екіпаж судна мав всі необхідні документи для здійснення рибного промислу в акваторії Азовського моря та діяв у суворій відповідності з чинними правилами рибальства, заявляли в МЗС РФ і вимагали відпустити моряків.

Огляд кораблів в Азовському морі

У травні Держприкордонслужба України поскаржилася на те, що Росія почала жорстко оглядати судна в Азовському морі, які слідують в Маріупольський порт. Починаючи з 30 квітня російські прикордонники щодня зупиняють для огляду та ідентифікації членів команди невійськові судна, заявили у відомстві. За його даними, огляду також піддалися декілька туристичних теплоходів, причому деякі з них - кілька разів.

З 29 квітня по 9 липня цього року Росія затримала для огляду без пояснення причин 93 судна, що прямували в порти України через Керченську протоку, заявляли в міністерстві інфраструктури України.

Договір про правовий статус Азовського моря і Керченської протоки Росія і Україна уклали в 2003 році. Країни домовилися про спільне використання та охорону вод, а також про введення певних обмежень для переміщення суден третіх країн. У липні до Верховної Ради було внесено законопроект про розірвання цього договору.

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