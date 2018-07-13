Київ переконує Захід у необхідності санкцій проти портів Росії

Україна закликає запровадити санкції проти російських чорноморських портів. "Ми проводимо переговори з нашими європейськими, американськими партнерами, щоб відповідні санкції були застосовані і до чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря і українських портів в Азовському морі", - заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу 112.ua ввечері в п'ятницю, 20 липня.

Росіяни поплатяться за будівництво мосту через Керченську протоку, сказав Омелян, нагадавши про європейські санкції проти тих, хто причетний до його зведення.

Натомість у Москві інформацію про блокаду моря заперечують. "Жодної блокади Азовського моря Росія не здійснює, там йде вільне судноплавство", - заявив 21 липня заступник голови комітету Ради Федерації з економічної політики Сергій Калашников, повідомляє РИА "Новости".

Затримання судна "Норд"

Загострення ситуації в регіоні почалося після того, як Держприкордонслужба України 25 березня затримала маломірне рибальське судно "Норд" в українських водах Азовського моря. У відомстві повідомили, що судно зареєстровано на "тимчасово окупованій території АР Крим", а члени екіпажу мали "так звані паспорти громадян РФ, видані в місті Керч". Під час огляду сейнера було виявлено трал для лову риби і 5 тонн морепродуктів.

Судно заарештували, його капітану загрожує до п'яти років позбавлення волі, на членів команди склали адміністративні протоколи. Двоє моряків зуміли повернутися до Криму через Білорусь, сімох зняли з рейсу до Мінська.

Екіпаж судна мав всі необхідні документи для здійснення рибного промислу в акваторії Азовського моря та діяв у суворій відповідності з чинними правилами рибальства, заявляли в МЗС РФ і вимагали відпустити моряків.

Огляд кораблів в Азовському морі

У травні Держприкордонслужба України поскаржилася на те, що Росія почала жорстко оглядати судна в Азовському морі, які слідують в Маріупольський порт. Починаючи з 30 квітня російські прикордонники щодня зупиняють для огляду та ідентифікації членів команди невійськові судна, заявили у відомстві. За його даними, огляду також піддалися декілька туристичних теплоходів, причому деякі з них - кілька разів.

З 29 квітня по 9 липня цього року Росія затримала для огляду без пояснення причин 93 судна, що прямували в порти України через Керченську протоку, заявляли в міністерстві інфраструктури України.

Договір про правовий статус Азовського моря і Керченської протоки Росія і Україна уклали в 2003 році. Країни домовилися про спільне використання та охорону вод, а також про введення певних обмежень для переміщення суден третіх країн. У липні до Верховної Ради було внесено законопроект про розірвання цього договору.